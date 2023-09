“Grande Fratello”, entrati i primi 15 concorrenti: 5 finiscono nel tugurio

Ha preso il via “Grande Fratello“. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini torna con una edizioni di grandi novità. A partire dal ruolo di opinionista, che vede la sola Cesara Buonamici, mentre a raccogliere i commenti dei telespettatori ci sarà Rebecca Staffelli. Nella prima puntata sono entrati 15 dei 21 concorrenti totali. Si sono svolte già le prime nomination e tre ragazzi sono stati costretti ad andare nel tugurio.

Il nuovo “Grande Fratello” inizia con Alfonso Signorini che entra in studio e attacca la corrente, illuminando studio e casa. Il conduttore confessa tutta la sua emozione e presenta subito Cesara Buonamici. Signorini spiega come al centro di questa edizione ci sia la volontà di raccontare delle storie. Questa sera sono previsti 15 ingressi.

Il primo concorrente, il giovane macellaio

Paolo, un giovane di 25 anni di Roma. Fa il macellaio, è single ma soprattutto non ha mai visto una puntata del Grande Fratello. Ha deciso di partecipare perché vorrebbe coronare un sogno: smettere di far lavorare sua madre. Paolo è il primo a entrare nella casa e seguendo lui Signorini ha l’occasione di mostrare la nuova sistemazione di quest’anno, compresa la “grande camerata” dove dormiranno tutti insieme.

La seconda concorrente, l’operaia con la passione della montagna

Giselda Torresan è la seconda concorrente, già svelata nei giorni scorsi. La Torresan è entusiasta e come sorpresa per lei ci sono in collegamento i colleghi della fabbrica di Borso del Grappa. Dopodiché entra in Casa, dove subito incontra Paolo e fa amicizia.

La terza concorrente, la chef

La terza concorrente è già dentro la Casa. E’ una chef e ha preparato per i concorrenti una polenta rivisitata con dei funghi cinesi. Rosy Chin si definisce “troppo italiana per i cinesi, troppo cinese per gli italiani”. Figlia di ristoratori, ha un passato di disturbi alimentari dovuti alla rabbia per “le tante responsabilità, le restrizioni, una cultura così forte”, e una volta trovata la sua armonia ha perso oltre 60 chili.

Il quarto concorrente, l’attore di fiction

Massimiliano Varrese è il primo volto noto a inserirsi nel gruppo. Già ballerino, performer e attore, Varrese è single e papà di una bimba. All’ingresso della porta rossa si dice molto emozionato. Entrato in Casa fa subito conoscenza con i primi entrati.

Il quinto concorrente, “l’eroe dei due mondi”

Il nuovo concorrente è nascosto in studio, viene dal profondo Sud e si chiama… Giuseppe Garibaldi. Pare che dell’eroe dei due mondi sia parente, ma è tutto da accertare. Viene da un paesino in provincia di Reggio Calabria e fa il bidello precario nel nord Italia.

Il sesto concorrente, il campione olimpico

Alex Schwazer è stato il primo concorrente a essere ufficializzato. Marciatore campione olimpico a Pechino, è poi caduto in storie di doping e di depressione, in una nuova squalifica ingiusta e ora spera di poter qualificarsi alle prossime Olimpiadi. Per lui il Grande Fratello è la possibilità di raccontare la sua storia. Entrato nella Casa incontra gli altri e poi mostra il tapis roulant con cui si allenerà per cercare di raggiungere il suo sogno.

La settima concorrente, la “tigre del Bengala”

Angelica Baraldi, finalista nazionale di Miss Mondo Italia, ha dato priorità agli studi e al lavoro al mondo delle passerelle. Laureata in marketing internazionale, ora lavora in un’azienda informatica. Ha alle spalle una storia difficile con la sua famiglia, che l’ha portata a rompere i rapporti con il padre. Per lei Grande Fratello è una sfida di crescita personale.

L’ottava concorrente, la regina delle telenovela

La venezuelana Grecia Colmenares è diventata celebre in Italia con telenovela come “Topazio”. Si definisce “buona ma non tonta” e non sente il peso degli anni che passano, anche “se c’è qualche ruga”. E non esclude nemmeno di trovare l’amore dentro la Casa. Intanto dentro la Casa trova la brutta sorpresa del… tugurio. Niente lusso e comodità, ma letti sfatti, disordine e sfacelo…

Giselda e Rosy in confessionale

Per la prima volta le due concorrenti vengono chiamate in confessionale da Signorini. Viene chiesta una prima impressione dei nuovi compagni e ovviamente per il primo giorno non possono che essere positivo. Viene annunciato loro il nuovo inquilino…

Il nono concorrente, il modello laureato

Vittorio Menozzi viene da Parma. Figlio di un ingegnere e di una musicista, si è laureato in ingegneria e adesso sta scoprendo il suo lato più creativo. Fa il modello e il suo ingresso avviene proprio dal confessionale per la gioia di Rosy e Giselda.

La decima concorrente, l’attrice di soap

Beatrice Luzi è diventata celebre con “Vivere”. Scorpione, dice di non aver problemi a dire cose scomode, di non aver più trovato l’amore dopo quello provato con il padre dei suoi due figli, e che questo Grande Fratello era quello che ci voleva dopo “essere stata seduta troppo tempo”. Al suo ingresso la Luzi trova di fronte a sé due porte: a lei decidere da quale entrare… Sceglie quella di sinistra e le va male… perché finisce nel tugurio. E il compito suo e di Grecia è di rimettere in ordine.

L’undicesima concorrente, la fotografa

Letizia Petris è nell’acquario, che spia i nuovi compagni di avventura. I suoi genitori si sono innamorati nella comunità di San Patrignano. Si definisce estroversa, logorroica, permalosa… Entra nella Casa dalla Mistery Room.

Il dodicesimo concorrente, il tassista maestro di sci

Grecia e Beatrice sono alle prese con le pulizie nel tugurio. Alfonso si offre di mandare in loro aiuto un uomo: è Marco Fortunati.

La tredicesima concorrente, una ragazza con la passione per il ballo

Samira Lui, nata da mamma italiana e papà senegalese (che non ha mai conosciuto), dice di non essere capace di stare zitta e avverte che sarà “imprevedibile”. Insieme a lei entra un altro concorrente.

Il quattordicesimo concorrente, il calzolaio

Renzo Remotti fa orgogliosamente uno dei mestieri più antichi del mondo. Arriva in macchina e fa subito la conoscenza di Samira. I due entrano insieme nella Casa con grandi sorrisi. Intanto nel tugurio Grecia, Beatrice e Marco sembrano divertirsi un mondo, nonostante il gran lavoro di riordino che devono affrontare. Nel frattempo Giuseppe Garibaldi arriva alla porta rossa pronto ad entrare e per lui c’è una sorpresa…

La quindicesima concorrente, la bionda plurilaureata

Giuseppe Garibaldi infatti sul red carpet incontra… Anita! Chiamata così da sua mamma che aveva una passione per Garibaldi. Anita Olivieri è qui per sfatare la diceria che le bionde siano oche… il suo biglietto da visita sono due lauree e un master…

La rivelazione del tugurio

Una gaffe di Cesara Buonamici spoilera ai concorrenti della Casa l’esistenza del tugurio e a quel punto Alfonso deve svelare il gioco. Così fa alzare la saracinesca che divide i due ambienti e permette ai tre concorrenti del tugurio di unirsi agli altri.

Le prime nomination

Completato il gruppo si può procedere alle prime nomination. Alfonso chiama in confessionale Giselda e Rosy che devono indicare il nome di un uomo da tenere nella Casa. Dopo averci pensato un po’ scelgono Alex. Dopodiché vengono chiamate Angelica e Letizia alle quali viene fatta la stessa richiesta e loro fanno il nome di Massimiliano. Samira e Anita scelgono Paolo, mentre Grecia e Beatrice votano per Marco. Gli uomini non votati sono dunque Vittorio, Lorenzo e Garibaldi: loro tre devono andare subito in tugurio. Ma non manca la sorpresa: i tre devono scegliere una coppia di donne che vivrà con loro in tugurio: la scelta cade su Anita e Samira.