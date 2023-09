Elon Musk padre per l’undicesima volta: il figlio si chiama Tau

Elon Musk è diventato padre per l’undicesima volta di un maschietto: Techno Mechanicus, soprannominato Tau.

Si tratta del terzo bambino (finora tenuto nascosto) avuto dalla sua ex compagna Grimes, con cui ha fatto coppia fissa dal 2018 e il 2022. A svelarlo è la nuova biografia sul magnate scritta da Walter Isaacson.

L’ossessione per la X

Grimes e Elon Musk si sono frequentati dal 2018 e 2022 e sono diventati genitori di un maschio e una femmina, nati da madre surrogata. Si tratta di X Æ A-12 (abbreviato in “X”) e Exa Dark Sideræl (chiamata “Y”). Finora era stata tenuta nascosta l’esistenza del terzo fratellino Techno Mechanicus, la cui età è ancora un mistero, soprannominato Tau come la diciannovesima dell’alfabeto greco. La Tau deriva dalla lettera fenicia taw, che era rappresentata come la moderna X, simbolo da cui Musk è ossessionato.

Il figlio nascosto

La notizia dell’undicesimo figlio di Musk arriva a pochi giorni dal tweet pubblicato da Grimes (ora rimosso), in cui supplicava il magnate di farle vedere il figlio senza però specificare se il primogenito o il terzogenito. La coppia è ufficialmente scoppiata nel 2022, ma anche dopo la rottura hanno continuato a frequentarsi di tanto in tanto e andare in vacanza insieme.

Chi sono gli undici figli di Musk

Elon Musk ha avuto undici figli da tre donne diverse. Con la prima moglie Justine Wilson ha avuto Nevada Alexander nel 2002 (morto a dieci settimane), nel 2004 i gemelli Griffin e Xavier Alexander con la fecondazione in vitro. Nel 2006, sempre con la fecondazione in vitro, Kai, Saxon e Damian. Tra il 2018 e il 2022 è stato legato alla cantante Grimes da cui ha avuto X, Y e Tau. Ha ioltre avuto altri due figli in segreto da Shivon Zilis nel 2021.