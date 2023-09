Elettra Lamborghini, torta a sorpresa per Afrojack

Elettra Lamborghini ha pensato tutto nei minimi dettagli per stupire suo marito Afrojack nel giorno del suo 36esimo compleanno. Durante il set del dj al Dreamland Festival in provincia di Sondrio l’ha sorpreso con la prima delle tre torte che ha fatto preparare. “Sono stanchissima, sto dormendo tre ore a notte e sono ancora in tour ma ce l’ho messa tutta per organizzare questo compleanno”, ha scritto la cantante sui social condividendo alcune immagini.

Le sorprese di Elettra Lamborghini ad Afrojack sono iniziate quando gli ha recapitato una bellissima torta direttamente alla consolle. Felpa nera e cappellino in testa, la cantante ha consegnato il dolce con le candeline al marito che si è emozionato e l’ha baciata teneramente. “Grazie alla mia adorabile moglie per la sorpresa”, ha scritto condividendo il video del momento. Ma non era finita qui: Elettra ha anche organizzato una bella festa, con tanti palloncini blu e argento.

Organizzazione “difficile”

Organizzare un party a sorpresa non è mai cosa facile, ed Elettra Lamborghini l’ha scoperto a sue spese. Per intrattenere Afrojack mentre la loro casa veniva allestita per la festa, lei l’ha portato prima a giocare a golf e poi a salutare il suo destriero. “La faccia ingenua di chi sta per prendere un calcio dal proprio cavallo”, ha scritto la cantante sui social posando con l’animale. E infatti poco dopo sono arrivati anche gli scatti del livido gigante che ha sulla coscia. “Senza dimenticare che ho la tendinite a entrambe le braccia”, aggiunge. Le difficoltò però non l’hanno fermata e per Nick ha voluto che fosse tutto perfetto.

Compleanni indimenticabili

Elettra Lamborghini e Afrojack amano stupirsi per i rispettivi compleanni. A maggio il dj aveva regalato alla moglie, frescia 29enne, un’automobile sportiva. L’anno scorso lei aveva donato al marito una capra e un’alpaca, stavolta invece l’ha stupito con i festeggiamenti a sorpresa. Nei post social sono stati inquadrati due dolci con le candeline, ma ce ne deve essere stato anche un altro rimasto privato. “Mi sono mangiata tre torte diverse, spaccarmi in palestra era il minimo”, ha scritto nelle Storie la cantante che recentemente ha perso diversi kg, facendo anche scatenare gli hater. Al fisico tonico e scolpito ci tiene, ma celebrare come si deve il suo amato Nick è più importante di tutto il resto.