Amici 2023, svelata la data di inizio del programma

L’edizione 2022 di Amici è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola, dopo una finale senza esclusione di colpi contro Angelina Mango. Ora, l’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi si prepara a tornare. L’appuntamento è domenica 24 settembre alle 14.00, su Canale 5. A seguire, a partire da lunedì 25, ci sarà il consueto appuntamento quotidiano alle 16:00.

Cosa sappiamo su Amici 2023

Al momento, poche sono le indiscrezioni trapelate sulla nuova edizione. Ciò che è certo è che non ci sarà più Arisa tra i professori. Al suo posto tornerà Anna Pettinelli, già volto noto del programma. Confermati invece i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma anche Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Secondo alcuni rumors, gli ospiti della prima puntata dovrebbero essere Alessia Marcuzzi, Can Yaman e Leonardo Pieraccioni. Tra gli allievi ci sarebbe invece Giovanni, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Un altro figlio d’arte, dunque, dopo LDA (figlio di Gigi D’Alessio) e Angelina Mango (figlia di Mango). Inoltre, esattamente come successo nella scorsa edizione con Mattia Zenzola, potrebbe ricevere un banco Mezkal, il cantante mandato a casa da Rudy Zerbi con la promessa di un nuovo posto nell’edizione successiva.

Maria De Filippi, non solo padrona di casa

Di Amici 2023 ha parlato Anna Pettinelli, l’unica new entry tra i professori (sebbene il suo sia più che altro un ritorno). “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice” ha spiegato. “Anna, torni” le avrebbe detto la conduttrice, senza alcun punto di domanda. Anna, dal canto suo, è stata ben felice di accettare: ama stare con i ragazzi, ama scoprire talenti, ama persino bisticciare con Rudy Zerbi.

Ma Maria De Filippi non è solo la padrona di casa del talent. Per gli allievi, i professori e gli ospiti è una spalla, un’amica, una “mamma”. “Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa. In Italia torno solo per Maria” ha spiegato Giuseppe Giofré, giurato della scorsa edizione che – dopo aver vinto Amici nel 2012 – ha cominciato una carriera internazionale arrivando a ballare con Jennifer Lopez, Britney Spears, Taylor Swift e Nicki Minaj.

“Ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela” ha spiegato invece Angelina Mango, tra i più grandi talenti della scorsa edizione.

Ora, alla corte di Maria, si preparano ad arrivare i nuovi allievi.