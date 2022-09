Regina Elisabetta, lo speciale del Tg5 per l’addio alla sovrana dei record

Lunedì 12 settembre, alle 15:15, su Canale 5 va in onda “Addio Elisabetta, regina per sempre”, condotto da Cesara Bonamici

Continuano le celebrazioni per l’addio alla regina Elisabetta. Lunedì 12 settembre, dalle ore 15:15, su Canale 5, va in onda lo Speciale Tg5 “Addio Elisabetta, Regina per sempre”. L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Bonamici, seguirà la cerimonia dedicata a Elisabetta II, il cui feretro si trova al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in Scozia.

Lo speciale, con, in collegamento da Londra, l’inviato Dario Maltese e Antonio Caprarica e, in studio a Roma, altri ospiti, documenta parte dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, che in seguito raggiungerà la Cattedrale di Westminster per i solenni funerali di Stato, previsti nella Capitale il prossimo 19 settembre.

Lunedì, alle 16, Carlo III e la famiglia reale, tra ali di folla, dopo la processione verso la Cattedrale di St Giles assisteranno a una funzione dedicata alla Sovrana, scomparsa nel Castello di Balmoral lo scorso 8 settembre. Sempre a St Giles, in una bara di quercia avvolta dallo stendardo reale, Elisabetta II attenderà l’aereo che la riporterà a Londra, verso la camera ardente che rimarrà aperta per quattro giorni, per l’ultimo saluto dei suoi sudditi.