Halle Bailey diventa La Sirenetta nel primo trailer del live-action

Le prime immagini del nuovo film Disney dedicato alla principessa Ariel, interpretata dalla giovane attrice e cantante

Dopo due anni di attesa sono state pubblicate le immagini di La Sirenetta, il nuovo live-action Disney con protagonista la giovane attrice e cantante Halle Bailey. Nel trailer si vede la 22enne, nei panni di Ariel, cantare il celebre brano Part of You World di Jodi Benson.

LA SIRENETTA, COSA SAPPIAMO DEL LIVE-ACTION

La Sirenetta, la cui produzione è iniziata addirittura nel 2016 e che è stato girato in parte anche in Sardegna, è diretto da Rob Marshall. Il film conterrà anche brani originali creati per la pellicola, scritti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda. Proprio Menken, nel 1990, vinse insieme a Howard Ashman l’Oscar per la colonna sonora del film d’animazione (uscito l’anno prima) e lo stesso Menken ne vinse un secondo anche per In fondo al mar. Nel trailer i fan de La Sirenetta ritroveranno il celebre brano Part of You, questa volta cantato da Halle Bailey. È possibile poi vedere alcuni ambienti marini, tra i quali la sua grotta dei tesori e la caverna di Ursula. Il film, come dichiarato dallo stesso regista, sarà una sorta di musical. “Quando abbiamo iniziato questo viaggio era molto importante onorare l’originale ma anche reimmaginare e portare un po’ di profondità al nuovo film” ha dichiarato. Nel cast del film, che uscirà il 26 maggio 2023, anche Melissa McCarthy nei panni di Ursula, Jonah Hauer-King nel ruolo di Eric e Javier Bardem in quello di Re Tritone.

LA SIRENETTA, LE PAROLE DI HALLE BAILEY

“Sono certa che tutti voi qui dentro possiate avere un rapporto con Ariel e dire quanto sia speciale per tutti noi” sono state le parole di Halle Bailey in occasione del D23, il tradizionale evento Disney dedicato ai fan che si è svolto a Los Angeles. “Essendo stata una bambina che nuotava in piscina, immaginando di essere una sirena, non avrei mai pensato che questa mia fantasia potesse prendere vita” ha spiegato l’attrice, 22 anni, spiegando che i tre giorni di riprese di Part of Your World sono state per lei l’esperienza più incredibile della vita. “Sentire tutti i sentimenti che prova, la sua passione, il suo disagio, tutto quello che sta vivendo. È stato così eccitante per me dare vita a quelle emozioni e avere Rob che mi dirigeva e che era una forza che muoveva questo film è stato davvero un onore”. La scelta di Halle Bailey, e quindi di un’attrice nera, aveva inizialmente suscitato alcune polemiche da parte dei “puristi” del film d’animazione originale, che avevano criticato la scelta inclusiva della Disney nonostante il personaggio di Ariel, nella pellicola del 1989, avesse la pelle bianca. “Provo a non farmi condizionare dalle critiche negative – ha commentato la stessa Bailey all’evento di Los Angeles – All’inizio mi sono sentita come se questo ruolo fosse quasi troppo grande per me. Ancora adesso credo di sognare”. La stessa Disney aveva voluto replicare alla polemica. “L’autore ella fiaba è danese e le sirene in Danimarca possono essere nere, così come gli altri danesi”.