Gina Lollobrigida, frattura al femore per l’attrice: ricoverata

L’attrice è caduta in casa sua sabato e portata in ospedale dove sarà operata lunedì

Ore di ansia per Gina Lollobrigida. L’attrice 95enne è stata ricoverata per una frattura scomposta del femore. Lo riporta l’edizione romana del “Corriere della sera”. Al momento le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni ma, considerando l’età della Lollobrigida, i medici preferiscono mantenere un certo riserbo. L’attrice, che è anche candidata alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, sarebbe accudita dal suo factotum Andrea Piazzolla.

Gina Lollobrigida sarebbe caduta in casa sabato, e quindi portata in un ospedale di Roma dove dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico nella giornata di lunedì. Si tratta di un intervento di routine, tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci dell’attrice.