“Forum”, riparte su Canale 5 il tribunale più longevo della tv

Lunedì 12 settembre prende il via la 38esima edizione della trasmissione condotta da Barbara Palombelli. E al pomeriggio appuntamento con “Lo sportello di Forum” su Retequattro

Lunedì 12 settembre, alle 11, su Canale 5 torna “Forum”, giunto alla 38esima edizione. Alla conduzione per la decima stagione consecutiva ci sarà Barbara Palombelli. Tante conferme ma anche qualche novità. Tra queste ultime, il coinvolgimento di alcuni studenti che avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra di lavoro della trasmissione per migliorare il loro percorso di studi. E alle 14, su Retequattro, riparte anche “Lo Sportello di Forum”.

Era il 9 settembre del 2013 quando la Palombelli entrava per la prima volta nelle case degli italiani al timone del tribunale più longevo della tv. Dieci anni nei quali la trasmissione ha ulteriormente consolidato l’affetto con il pubblico la segue da sempre.

Anche in questa nuova edizione è confermata la presenza degli “uditori”, giovani avvocati che stanno frequentando il corso di preparazione all’esame di magistrato e che potranno vedere “nel concreto” l’applicazione delle leggi ai casi esaminati. Inoltre, al fianco della conduttrice, ci sarà la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Non mancheranno “i ragazzi di Forum”: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani e, a loro si unirà la new entry Roberta Fontana, giovane pilota di aerei e attrice. Saranno presenti anche l’influencer Giulia Campesi e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.

“Forum” affronta temi divisivi e moderni in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.