Uomini e Donne, Alessio nuovo amore dopo Samantha? Il gossip

Vediamo insieme che cosa si vocifera con una incredibile insistenza nelle ultimissime ore per quanto riguarda Alessio di Uomini e Donne

Come sappiamo lui era uscito dal programma insieme a Samantha ma la loro relazione non è durata molto, e l’annuncio della rottura è arrivato tramite il profilo social della bellissima tronista. Ma nelle ultimissime ore il gossip sta impazzendo perchè sembra che Alessio abbia già ritrovato un nuovo amore dopo la fine della sua relazione con Samantha. Si erano trovati con la fine del programma Uomini e Donne, dove la bella tronista aveva scelto Alessio Ceniccola, e nei primi momenti, tutto sembrava andare per il meglio, fino alla brusca rottura improvvisa.

Alessio è di nuovo innamorato?

In queste ultime ore però Alessio ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste tramite il social, ed una era proprio se fosse innamorato della sua nuova ragazza. Lui ha risposto e pubblicato le seguenti parole: “Assolutamente si!!”

Ma dopo pochissimo ha fatto capire che era solamente uno scherzo, ma se invece quella domanda l’ha posta direttamente la sua nuova compagna? Dopo poco però, sempre sulle stories è apparsa una fotografia che ha lasciato tutti un po’ insospettiti. Ci sono infatti due mani, una maschile ed una femminile che insieme formano un cuore accanto ad una parete completamente bianca. Della ragazza, sembrano intravedersi dei lunghi capelli scuri, e forse un cappello, ma nulla di più. Ovviamente non possiamo essere certi che sia la nuova fidanzata di Alessio, potrebbe anche essere semplicemente un’amica, ma questa immagine dopo la risposta particolare fanno nascere un bel dubbio. Per il momento possiamo solamente attendere e vedere cosa succederà nei prossimi giorni sul profilo social di Instagram di Alessio, e se sono rose magari fioriranno a breve.

