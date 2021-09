Temptation Island, Nicola Panico sposo: proposta e reazione di Francesca

Il calciatore, ex fidanzato di Sara Affi Fella, ha chiesto in sposa la fidanzata Francesca: la coppia aspetta un figlio

Nicola Panico, ex protagonista di Temptation Island (e indirettamente di Uomini e Donne al tempo del trono di Sara Affi Fella, sua ex compagna), ha chiesto in sposa la fidanzata, Francesca Parenti. Di recente la coppia ha anche annunciato di aspettare un figlio. Dunque nel giro di poco festeggeranno sia l’arrivo di un bebè, sia le nozze, con tanto di fiori d’arancio. La notizia relativa al matrimonio l’ha data lo stesso Panico, pubblicando sul suo profilo Instagram un video che ha immortalato il momento in cui ha dato l’anello alla futura sposa, pegno d’amore necessario per condurla all’altare.

La proposta è giunta in un ristorante in cui erano presenti molti amici, parenti e conoscenti della coppia. Nel locale infatti si stava celebrando il matrimonio di alcuni amici. Nicola ha preso la palla al balzo, giusto per restare in tema, chiedendo la mano di Francesca che, quando ha visto il compagno mettersi in ginocchio e porgerle il prezioso, si è sciolta, abbracciandolo e baciandolo a lungo. Il tutto sulle note del brano immortale Your Simple the Best, a firma di Tina Turner.

Nicola, evidentemente, aveva progettato la proposta nei minimi particolari, facendo affidamento sul sostegno della neo sposa della festa a cui ha preso parte. Nella fattispecie, al momento del lancio del bouquet, la Parenti era insieme ad altre invitate all’evento, con la speranza di acciuffare il mazzo di fiori che come da tradizione viene fatto sventolare in aria dai neo sposi. Ma, colpo di scena, in quell’attimo la sposa si è diretta verso di lei, l’ha abbracciata affettuosamente e le ha dato in mano il bouquet.

Manco il tempo di capire cosa stesse accadendo ed ecco Panico spuntare in lacrime, emozionato, commosso: inginocchiamento, come da prassi, sfoderamento del brillocco, sempre come da prassi, e proposta formalizzata, di nuovo come da prassi. Il resto è stata emozione pura, abbracci e baci. Tutto è filato liscio.

Il calciatore ha poi speso, sempre attraverso i suoi profili social, delle parole al miele per la futura sposa e madre: “Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come donna, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia”.