Milano, torna il Festival Internazionale del Documentario

Settima edizione per il Festival Internazionale del Documentario ‘Visioni dal Mondo’, l’atteso appuntamento con il cinema del reale che torna in presenza a Milano, al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dal 16 al 19 settembre 2021. Quattro giorni, che consacrando Milano capitale indiscussa del cinema documentario confermano la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, fino ad esaurimento posti. Inoltre, afferma una nota, con l’obiettivo di raggiungere un’audience ancora più ampia, il Festival mantiene anche la formula digitale fruibile sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. L’evento vedrà ospiti italiani e internazionali, come Nick Broomfield, regista inglese, noto per la sua capacità di scavare nella vita degli artisti più famosi come nei documentari dedicati alle due icone della musica internazionale, Whitney Houston e Kurt Cobain, guest of honor di Visioni dal Mondo 2021, il jazzista di caratura mondiale Paolo Fresu, Lorenzo Riva e Luigi Valietti.

Confermata a Maurizio Nichetti la Direzione Artistica per l’edizione 2021. Cinzia Masòtina, advisory and coordination Visioni Incontra, coordinerà la sezione business rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni del Festival, giovedì 16 e venerdì 17 settembre. Il programma prevede 38 anteprime di film documentari italiani e internazionali. Tutti i film in cartellone sono visibili online in lingua originale con sottotitoli in italiano acquistando un abbonamento di euro 9,90. Visioni dal Mondo 2021, si afferma, si pone l’obiettivo di indagare e smascherare il presente per immaginare e costruire un futuro migliore. Dalla sostenibilità, all’ambiente e al clima, all’intelligenza artificiale, all’inclusion and diversity, alla globalizzazione, all’immigrazione, alle relazioni sociali. Questi e molti altri, all’insegna del comune denominatore del tema portante della settima edizione sono i principali temi indagati a Visioni dal Mondo. Tra le vari sezioni del festival, il Concorso Italiano, dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie di lungometraggi e cortometraggi. 23 i film documentari in Concorso in anteprima mondiale e in anteprima italiana che concorrono ai premi: Premio Visioni dal Mondo 2021 Miglior Lungometraggio Italiano e Premio BNL Gruppo BNP Paribas 2021 Miglior Cortometraggio Italiano. Inoltre tutti i titoli in Concorso concorreranno al Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia che prevede l’acquisizione dei diritti televisivi per le Reti Rai. Il Concorso Internazionale è rivolto alle produzioni indipendenti straniere, con la proiezione in anteprima italiana di 10 film documentari che concorreranno al Visioni dal Mondo 2021 Best International Feature Documentary Award. La sezione Panorama Italiano e Internazionale Fuori Concorso prevede la proiezione di alcuni dei più prestigiosi e significativi film documentari che sono stati realizzati in questa stagione o in anteprima assoluta. Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival a inviti ed esclusivamente dedicata al settore con il Concorso dedicato ai progetti documentari, ancora nella fase work in progress e in sviluppo avanzato. 19 i progetti italiani e internazionali nel Concorso Visioni Incontra che concorreranno ai premi.