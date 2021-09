Grande Fratello Vip: botta e risposta sui social tra Soleil Sorge e Vera Gemma, ecco cosa è successo

Vera commenta il video di presentazione di Soleil al Gf Vip provocando la reazione della diretta interessata

Ieri, è stato pubblicato sui social il video di presentazione di Soleil Sorge. Il filmato in questione è stato ripreso da diverse fanpage del Grande Fratello Vip e commentato da Vera Gemma provocando la reazione della bella influencer italo-americana.

Vera Gemma e Soleil Sorge: scontro social prima del Gf Vip

Lunedì 13 settembre partirà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti anche Soleil Sorge, che attualmente si trova in una stanza di un hotel dove è costretta a restare in quarantena fino al suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Tuttavia, la bella influencer nelle ultime ore si è resa protagonista di un botta e risposta sui social con Vera, sua nemica a Pechino Express.

Come riportato da Biccy, tutto è iniziato quando Vera ha commentato il video di presentazione di Soleil condiviso da una fanpage del reality, GrandeFratelloVip6Sondaggi: “Spontaneità saltami addosso”. Il commento dell’ex naufraga non è passato inosservato alla nuova concorrente del Gf Vip che ha prontamente replicato: “Adoro che fai la slimy ma mi segui”. Parole, quelle di Soleil, che hanno provocato una nuova reazione di Vera: “Ti seguo perché sono segretamente innamorata di te e la slimy non so cosa significhi ma comunque resta il fatto che non ti trovo particolarmente spontanea, il che non è grave, c’è di peggio. Ma ste risatine improvvise che secondo te fanno molto femmina indifesa mi annoiano”.

Comingsoon.it