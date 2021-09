Due ballerini di Amici danzano con Camila Cabello nel film Cinderella

Giuseppe Giofrè e Sebastian Taveira nel corpo di ballo del film

Debutto cinematografico in grande per Giuseppe Giofrè e Sebastian Taveira. I due ballerini di Amici sono nel corpo di ballo del film Cinderella, disponibile su Prime Video.

Dal suo profilo Instagram, Giuseppe ha condiviso un video che lo vede ballare insieme alla protagonista Camila Cabello nella scena finale, sulle note di Let’s Get Loud. Con lui anche il collega Sebastian.

Giuseppe Giofrè e Sebastian Taveira

Giuseppe vinse nella categoria Ballo di Amici nel 2012. Con la vittoria nel talent la sua carriera è decollata. Ha partecipato nel corpo di ballo di star del calibro di Britney Spears, Jennifer Lopez e Taylor Swift. Con quest’ultima, in particolare, il sodalizio è stato alquanto prolifico. Fino al debutto cinematografico in Cinderella.

Sebastian ha partecipato ad Amici nel 2017, conquistando il secondo posto. Nonostante la vittoria mancata, viene ingaggiato da Maria De Filippi come professionista nel corpo di ballo del talent. Nel frattempo, partecipa entra nella compagnia di Eleonora Abbagnato e partecipa al musical “Magic Mike” di Londra.

