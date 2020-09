”Wanda Nara si fa fotografare il c..o dal figlio”: bufera sui social

Una foto pubblicata dal tabloid The Sun e poi postata su Twitter ha innescato un’accesa polemica tra gli utenti social, tra chi scherza, chi l’attacca e chi la difende

Ahi Ahi cara Wanda Nara. Non c’è pace per la bella moglie di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter recentemente passato definitivamente al Paris Saint Germain. Dopo la polemica con l’ex marito Maxi Lopez per la presunta positività dei figli al coronavirus, la bella showgirl argentina è tornata a far parlare di sé per uno ”scatto” quantomeno particolare.

Il tabloid inglese The Sun ha infatti immortalato Wanda e Maurito durante gli ultimi giorni di vacanza in barca, in cui la sexy procuratrice è stata ritratta in pose decisamente sexy, con indosso un succinto bikini nero che lasciava intravedere (per usare un eufemismo), tutte le generose fattezze del suo corpo statuario.

Ma ad attirare l’attenzione è stato uno scatto in particolare, in cui Wanda Nara si mette in una delle sua pose sexy per farsi fotografare da uno dei suoi figli, avuto dalla precedente relazione con Maxi Lopez. La foto, poi postata su Twitter, ha scatenato un dibattito bollente tra gli utenti social.

C’è chi l’ha attaccata scrivendo ”si fa fotografare il c..o dal figlio” o la paragona all’ingresso nel panorama culturale della ben nota signora di Mondello (non ce n’é Coviddi, tanto per capirci) e chi invece la difende, sostenendo una versione differente dei fatti: ”Credo che il bimbo stia fotografando altro. E poi penso che comunque per lui sia solo una foto alla mamma in costume, la malizia la aggiungiamo noi”. Ovviamente c’è anche chi cerca di sdrammatizzare scherzandoci su: ”Anche io scendo le scale così”, ”I figli di Wanda si sono adattati allo smart working” o ”le sta prendendo il numero di targa”.

Today.it