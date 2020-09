Rai2, domani torna “Felicità” di Pascal Vicedomini

Il popolare cantante lombardo Fausto Leali ripercorre circa 60 anni di carriera nell’undicesima puntata di Felicità in onda domenica 13 settembre alle 9.30 su Rai2.

Una vita professionale iniziata come garzone in una salumeria bresciana e culminata al top della musica italiana con la vittoria di Sanremo 89 insieme ad Anna Oxa e la soddisfazione di esibirsi col suo mito Ray Charles alla Bussola Domani di Viareggio nel programma di Gianni Minà ‘’Alta Classe’’.

L’infanzia con la mamma fan, il bellissimo rapporto con Albano, Toto Cutugno e il suo mito Mina, l’amore per sua moglie e manager Germana Schena, la riconoscenza per tante persone che l’anno aiutato, il rammarico per non aver esteso il suo successo e tanti altri sentimenti nella confessione a Pascal Vicedomini raccolta nella piazza più bella di Roma.