Rai1, domani inizia la nuova stagione di “Domenica In”

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma prende il via, domenica 13 settembre alle 14.00, la nuova edizione di “Domenica in”, condotta per la terza stagione consecutiva da Mara Venier.

Dopo l’importante successo della scorsa edizione, che ha visto il contenitore di Rai1 raggiungere picchi di ascolti tra i più alti del ‘day time’ sia in valori assoluti sia in share, Mara Venier si appresta ad affrontare questa nuova edizione di “Domenica in” confermando quelli che sono i punti di forza del programma pur introducendo alcuni elementi di novità.

Grande spazio quindi alle celebri interviste ‘one-to-one’ della conduttrice Mara Venier, che da sempre rappresentano i momenti più seguiti del programma, grazie anche alla particolare cura e attenzione che viene messa sia nella scelta degli ospiti che nella costruzione del racconto e delle interviste.

“Domenica in” manterrà anche un costante collegamento con l’attualità affrontando temi di largo interesse sociale (salute, scuola, società, cronaca, ecc.) sia con i diretti protagonisti in studio sia con esperti e opinionisti.

Spettacolo, intrattenimento, informazione saranno le tre linee guida di questa nuova edizione di “Domenica in” che, in ogni puntata, si avvarrà della presenza in studio di ospiti di grande prestigio per regalare al pubblico di Rai1 tre ore di piacevole compagnia per tutta la famiglia.