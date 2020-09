J-Ax si dà al punk rock con Uncool and Proud, un album che non sarà in vendita

Uncool and Proud, il nuovo album di J-Ax: il rapper milanese si dà al punk rock e lancia un disco non in vendita, che potrà girare solo grazie al passaparola.

“Mi hanno dato del pazzo“, afferma J-Ax parlando del suo ultimo progetto. E forse non ha tutti torti. Magari non sarà folle, ma un po’ pazzerello sì. Il rapper milanese, da anni un punto di riferimento per il pop rap italiano, dopo aver scritto pagine di storia di hip hop old school, ha scelto di stupire i suoi fan lanciando un nuovo album punk rock.



La cosa più folle non è però il cambio di genere, visto che sia con gli Articolo che da solista Ax aveva spesso inserito negli album brani di natura punk, bensì la modalità di pubblicazione: Uncool and Proud non sarà infatti in vendita, ma sarà ascoltabile solo tramite un link destinato a dei fan speciali.

“Ho realizzato un disco PunkRock”, esordisce Ax nel presentare questo suo nuovo progetto: “Il genere meno mainstream, meno cool e meno streammato del momento. Ha un senso commerciale questa operazione? No. Quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? Ho perso il conto. Ma i sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffati da sogni. Questo è un regalo che ho voluto fare a me stesso e ai folli a cui piace la mia stessa mer*a. Se riuscirai ad ascoltarlo significa che fai parte del club“.

Chi sono le persone che “fanno parte del club“, per utilizzare i termini del rapper? Dei fan speciali che avranno la fortuna di ascoltare questo suo nuovo progetto. L’album non sarà infatti né acquistabile né ascoltabile in streaming (almeno per ora), ma si potrà avere solo tramite un link. Spiega l’ex Articolo: “Ho deciso che manderò un link per ascoltarlo a persone speciali che stimo e amo. Loro potranno a loro volta girare quel llink a chiunque riterranno opportuno. Magari arriverà anche a qualcuno di voi”.





