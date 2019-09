“Vieni da Me”, Alda D’Eusanio e le parolacce in diretta: Caterina Balivo imbarazzata

Alda D’Eusanio si lascia andare a diverse parolacce durante la puntata di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo. “Io una donna sofisticata? E sti ca***?”, esclama la D’Eusanio lasciando di sasso la conduttrice, che tenta di superare il momento di imbarazzo. Non manca poi una risposta a Nina Moric, a distanza di un anno: “Sapessi quant’è bella la menopausa, figlia mia. Lo scoprirai anche tu”.

Una intervista, quella de La Lavatrice, che Caterina Balivo ha faticato a gestire, con la D’Eusanio chiamata a “lavare i panni sporchi”. La conduttrice infatti si è lasciata andare ad aneddoti intimi e segreti, condendoli con parolacce che poco si addicono alla fascia oraria protetta in cui il programma va in onda.

La malcapitata Balivo ha dovuto così fare da filtro, ma la spumeggiante D’Eusanio è stato un fiume in piena. Parlando di chi l’ha criticata perché mangiava dalla ciotola del suo cagnolino, ha resplicato: “C’è scritto che devo rispondere e allora io rispondo. Quello è il cane di un’amica e mangiava l’insalata dalla bocca mia. A me non faceva schifo, altro che donne raffinate. sti cazzi. Quello che ha detto che io sò sofisticata, ha sbagliato persona”.

E aggiunge contro gli haters: “Tutta questa acidità di questi haters, vorrei dire a questi scassapalle che usano solo cattiveria. Potreste dirmi la stessa cosa, ma in modo più educato. Ma a me tutto questo non mi tocca. Non ho tempo da dedicare alle cose cattive, la vita è talmente preziosa e che ti mette alla prova con dolori veri. Non ho tempo da dedicare a questa cattiveria”.

La conduttrice è stata definita in passato “regina della tv spazzatura”, quando conduceva “Al posto tuo”, e lei si presentò vestendo una busta per l’immondizia e racconta: “Mi hanno sempre criticato, ma quel programma è stato copiato successivamente da tutti. Quelle critiche sono arrivate nel momento più brutto della mia vita. In tre anni, è morto mio marito, mio padre, mio zio, la mia migliore amica e i miei cani. In quel periodo, erano morte tutte le cose a me care. Quindi, questi attacchi mi arrivavano proprio in quel momento, mi sembrava di essere in un corridoio fatto di persone che mi tiravano le mazzate”.

Poi non è mancata la replica a Nina Moric, dopo la lite trash che avvenne da Piero Chiambretti alla Repubblica delle Donne, quando la modella croata la definì “una donna in menopausa”. Ora la D’Eusanio replica: “Sapessi quant’è bella la menopausa, figlia mia. Lo scoprirai anche tu”

