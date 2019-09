Stefano Oradei: «Veera Kinnunen e Osvaldo? Credevo di poter risistemare la cose fra noi»

Ospite del programma «Storie Italiane», lo storico ballerino di «Ballando con le Stelle» parla per la prima volta della fine del suo rapporto con Veera, attualmente legata a Dani Osvaldo, conosciuto proprio durante lo show di Raiuno.

«La fine di un amore è una sofferenza inaspettata, credevo di poter risistemare la cose fra noi». A parlare è Stefano Oradei, lo storico ballerino di Ballando con le Stelle che, ospite di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele, rompe per la prima volta il silenzio sulla rottura con Veera Kinnunen, la collega con cui era legato da undici anni e che adesso ha un nuovo amore: Dani Osvaldo, conosciuto proprio durante lo show di Raiuno. «La nostra storia si è chiusa prima, poi lei ha fatto la sua scelta», mette subito in chiaro Stefano spiegando che la correlazione fra la fine della sua storia e il flirt con Dani non ha motivo di esistere.

«Ci siamo divisi prima, non c’è altro da andare a ricercare, non è stato quello il mio obiettivo», insiste il ballerino aggiungendo di aver fatto di tutto per salvare il rapporto e tenersi stretta la donna della sua vita.

«Sono stati undici anni meravigliosi, il periodo più bello della mia vita», racconta Oradei incapace di trattenere le lacrime, profondamente sconvolto per quanto accaduto davanti ai suoi occhi, nel dietro le quinte che ha fatto sì che fra Veera e Dani si accendesse qualcosa di più del semplice rapporto fra maestra e allievo. In partenza per Singapore dopo un’estate passata a scoprire sé stesso al fianco della famiglia, Oradei ripercorre quanto accaduto durante la diretta della terzultima puntata di Ballando, visto che la gelosia di Stefano nei confronti di Veera era stata scoperchiata proprio dai giudici e dalla padrona di casa: «Era finita la puntata di Ballando, c’è stato un attimo di stanchezza e poi una discussione fra due innamorati, quella sera è finita lì, tutta lì», spiega il ballerino poco prima di chiarire che «ci siamo a poco a poco allontanati e poi è finita».

Sulla possibilità di guardarsi intorno, però, Oradei è categorico: «Il mio cuore al momento è chiuso, soprattutto dopo la rottura di una lunga storia. Amore per me è capire, comprendere, gioire e un sentimento così profondo va vissuto e, soprattutto, coltivato». La fine del rapporto con Veera, però, ha fatto scoprire a Stefano le persone di cui fidarsi, quelle che non lo avrebbero mai lasciato solo in un momento così delicato: «Dopo la fine della storia con Veera ho ritrovato i miei amici, i miei cari, le persone che per lavoro avevo trascurato, quello che sono lo devo a loro. Consiglio a tutti di dedicare più tempo a se stessi per ragionare e capire quali sono le cose importanti della vita».

Mario Manca, Vanity Fair