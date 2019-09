Rai3, stasera andrà in onda il film “Fuori controllo”

Stasera alle 21.20 Rai3 trasmetterà il film di Martin Campbell “Fuori controllo” con Mel Gibson e Bojana Novakovoch. La storia è quella di Thomas Craven, poliziotto di Boston la cui figlia viene barbaramente assassinata sulla soglia di casa. Nonostante tutti pensino che l’assassino in realtà mirasse a lui ed abbia colpito la povera Emma per sbaglio, il padre comincia ad indagare sul lavoro di ricercatrice della figlia, fino a scoprire delle macchinazioni oscure in cui la ragazza era stata suo malgrado coinvolta.