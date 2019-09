Maddox rompe il silenzio sul rapporto (non facile) con il papà, Brad Pitt

Il figlio dell’attore risponde ad alcune domande sul padre, con il quale avrebbe litigato nel 2016: «Se mi verrà a trovare al campus universitario in Corea del Sud? Non lo so, vedremo. Relazione chiusa? Quel che succede, succede»

Sia Angelina Jolie che Brad Pitt hanno sempre cercato di tenere le loro questioni private lontane dai riflettori. Impresa ardua per due divi di Hollywood, che si sono separati dopo aver fatto sognare milioni di fan. All’epoca, infatti, il gossip ha analizzato attentante la fine della relazione, giungendo alla conclusione che l’episodio di rottura definitiva sarebbe stata una furiosa lite in aereo tra l’attore e il primo figlio della coppia, Maddox, adottato da Angelina nel 2002.

«In realtà è stato un normale litigio tra padre e figlio», hanno chiarito alcuni insider, «non c’è stato niente di violento». Eppure, secondo alcuni, quella ferita non si sarebbe ancora rimarginata, tanto che stando ad alcune indiscrezioni Brad avrebbe scoperto dalle notizie online l’iscrizione del figlio alla Yonsei University, in Corea del Sud. Ed è proprio lì che il ragazzo è stato colto di sorpresa da una troupe di paparazzi che gli hanno fatto alcune domande personali.

«Tuo papà verrà a trovarti qui al campus universitario in Corea?», chiede l’intervistatore. «Non so cosa stia accadendo», risponde con freddezza Maddox, che ha compiuto 18 anni lo scorso agosto. «Il rapporto tra voi è chiuso?», lo incalza il giornalista, come si vede nel video pubblicato da In Touch. «Quel che succede, succede», replica ancora lo studente di biochimica, che dribbla le questioni spinose e rivela che i suoi fratelli sono felici della sua scelta universitaria.

Maddox, quindi, ha rotto il silenzio sul suo rapporto con papà Brad, ma di fatto è stato bravo a non dire quasi nulla. In compenso l’attore americano si è aperto completamente con il New York Times, raccontando recentemente i problemi di dipendenza passati dopo la separazione con Angelina: «Ero andato oltre, l’alcol era un vizio da cui dovevo liberarmi, così ho chiesto aiuto agli alcolisti anonimi. In quel periodo stavano accadendo cose in famiglia che mi facevano soffrire».

Tra queste, forse, anche il litigio con Maddox. Che ancora nessuno sa se sia davvero acqua passata.

Nicola Bambini, Vanity Fair