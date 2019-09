L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Giulia Cavaglia ha un naso nuovo! Ha fatto il rinofiller a Milano

La 24enne, nota per la partecipazione al programma della De Filippi, non nasconde il ‘ritocco’. Sui social ha mostrato orgogliosa il suo nuovo profilo, ottenuto senza il bisturi.

Giulia Cavaglia, una delle ultime troniste di ‘Uomini e Donne’, ha un naso nuovo. Nel suo caso però non è stato necessario ricorrere al bisturi. L’intervento non è stato infatti di chirurgia estetica, ma di medicina estetica. La 24enne si è sottoposta ad un rinofiller e non a una vera e propria rinoplastica, come ha spiegato lei stessa nelle sue Instagram Stories. Sul social ha anche mostrato la foto del prima e del dopo.

“Mi state chiedendo del naso. Qualsiasi domanda abbiate dovete farla al sito della clinica, ma volevo dire che non ho fatto un intervento di rinoplastica, ma ho fatto un rinofiller. E’ un intervento non chirurgico che dura 3 o 4 minuti, sono delle piccole punturine che fanno sopra al naso in modo da renderlo più omogeneo”, ha fatto sapere ai suoi follower.

Il risultato, sicuramente ottimo, non durerà per sempre, ma andrà mantenuto nel tempo con nuove punture. “No, non è permanente, dopo un po’ si riassorbe, dopo un annetto circa va rifatto”, ha aggiunto. Almeno però il dolore è più che sopportabile. “Posso però dirvi che non fa male. E’ come fare un’anestesia dal dentista, quindi alla fine è una cosa sopportabile”, ha continuato Giulia.

Infine la bella mora, che si è rivolta ad una struttura di Milano, ha dato una buona notizia alle sue follower che stanno prendendo in considerazione la possibilità di fare un rinofiller, ma non solo. “Ho chiesto al dottore della clinica e mi ha detto che se andate in clinca a mio nome vi fanno il 10% di sconto”, ha concluso.

