laF, da domani torna “Victoria”

Nel bicentenario dalla nascita dell’iconica sovrana, da venerdì 13 settembre, alle ore 21.10, torna in tv Victoria in prima assoluta su laF (Sky 135): l’attesissima terza stagione di uno dei costume drama più amati dell’ultimo decennio si preannuncia ricca di colpi di scena, con nuovi personaggi e difficili sfide per la Regina, interpretata da una sempre più sorprendente Jenna Coleman.

Il terzo capitolo della serie prodotta da Mammoth Screen e dalla scrittrice e sceneggiatrice Daisy Goodwin racconta 4 anni particolarmente intensi e complicati per la monarchia, dal 1848, nel turbolento periodo delle rivoluzioni europee contro le monarchie, fino alla prima esposizione universale del 1851 a Londra.

Nel mezzo, anche le tensioni sociali causate dal movimento cartista, mentre Victoria, che aspetta il sesto figlio, viene messa sotto pressione dal governo per lasciare Londra per motivi di sicurezza. Inoltre, il nuovo ministro degli esteri, Lord Palmerston (Laurence Fox), sembra non mostrare alcun rispetto verso qualsiasi governante.

A impensierire Victoria anche le vicende familiari: suo figlio Bertie (interpretato da Laurie Shepherd), principe di Galles e futuro Edoardo VII, si dimostra disobbediente e lento nell’apprendimento; ad amplificare lo scompiglio a palazzo reale, l’inatteso arrivo di Feodora (Kate Fleetwood), l’invidiosa sorellastra della Regina; tutti elementi che sembrano incrinare persino il rapporto con suo marito Albert (Tom Hughes), tanto che i due si trovano distanti come mai prima d’ora: entrambi innamorati ma differenti per provenienza, indole, carattere – lui metodico e razionale, lei più emotiva – e con una divergente visione sulle modalità di gestione del potere, si sono sposati a 19 anni, con grandi responsabilità istituzionali a carico e una famiglia che si allarga sempre di più.

Albert, nella costante e difficoltosa ricerca di un proprio posto e di una propria identità, troverà occasione di riscatto con l’ideazione dell’esposizione universale, che si rivelerà un grande successo e rappresenterà l’apogeo della monarchia, accanto a un momento familiare di nuovo felice, grazie alla nascita del settimo royal baby.

Completa le novità nel cast di questa terza stagione l’arrivo dell’attore e comico John Sessions nei panni del primo ministro John Russell e di Lily Travers che interpreta Sophia, Duchessa di Monmouth, nuova prima guardarobiera della casa reale.

Ambientazioni mozzafiato, sontuosi costumi e un cast d’eccezione sono gli elementi che hanno decretato il successo della serie di ITV, sia in patria, con 6 milioni di spettatori in media anche per la terza stagione, che in USA, dove ha registrato un ascolto medio superiore ai 5 milioni. Ma sopra a ogni cosa, ad affascinare il pubblico è stata la sorprendente evoluzione personale della sua protagonista, da adolescente ribelle a donna più potente del mondo, una vera icona femminile e una delle figure più affascinanti e controverse della storia. Un ritratto inedito realizzato da Daisy Goodwin, che ha studiato i diari personali della Regina per raccontarne non solo la storia pubblica ma anche la vita privata.

Gli 8 episodi della terza stagione di Victoria, in onda ogni venerdì alle ore 21.10 dal 13 settembre su laF (Sky 135), sono disponibili, insieme alle prime 2 stagioni, nello Sky Box Sets, su Sky on demand e Sky Go per una fruizione crossmediale e personalizzata.