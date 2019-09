A Miley Cyrus piace il “biscione” italiano

Di ritorno da un viaggio nel Belpaese si fa tatuare sul braccio il simbolo di Milano

La vacanza in Italia ha letteralmente lasciato il segno su Miley Cyrus. Sarà che è stata la prima da single, dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth, sarà che ha visto sbocciare un’amicizia speciale (o un amore, come dicono i pettegoli) con Kaitlynn Carter, sarà che i paesaggi di Capri e delle Dolomiti sono davvero indimenticabili… ma la provocante pop star non ha voluto lasciare il Belapese senza un souvenir davvero speciale: sul suo braccio sinistro è comparso un nuovo tatuaggio.

“Una scultura molto cool che ha scoperto in Italia”, così il tatuatore Doctor Woo descrive il soggetto della sua creazione. E infatti il tattoo raffigura il “biscione”: un serpente con la corona, che non è una scultura ma lo stemma della casata dei Visconti e antico simbolo di Milano. Un disegno vistoso, che ha fatto il suo debutto sulla pelle di Miley Cyrus durante la sua esibizione ai Video Music Awards, quando indossava un bollente minidress nero Saint Laurent.

Che Miley Cyrus abbia una passione smodata per i tatuaggi non è una novità: dal ritratto del cane sull’avambraccio al cuore sul mignolo condiviso con la famiglia, passando per il volto della nonna a quello in memoria dell’amica scomparsa. Sono tutti legati a persone o eventi importanti nella vita dell’ex stellina Disney, e la vacanza in Italia (con tutto il suo strascico di gossip) non poteva certo essere trascurata.

Tgcom24.it