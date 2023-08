Stranger Things 5, Will Byers sarà il personaggio centrale della stagione finale

Il finale di Stranger Things, lo show televisivo che va avanti dal 2016 e di cui è attesissima la quinta stagione, metterà insieme tutte le trame e le sottotrame, anche quelle che negli ultimi cicli di episodi erano state un po’ messe da parte.

Tra queste, quella di Will Byers, il più introverso del gruppo di giovani protagonisti, in primo piano nella prima stagione e più nell’ombra in quelle successive.

Ross Duffer, il co-creatore della serie, conferma che in Stranger Things 5 il personaggio interpretato da Noah Schnapp avrà un ruolo fondamentale. Del resto, è lui il primo ad essersi addentrato nel Sottosopra e potrebbe avere le chiavi per comprendere i misteri della inquietante dimensione parallela.

IL GIOVANE BYERS TORNERÀ AL CENTRO DELLA TRAMA

La grande storia di Stranger Things, il titolo Netflix che col tempo è diventato un vero e proprio fenomeno della tv in streaming, ha lasciato poco spazio alle evoluzioni di Will Byers/Noah Schnapp, uno dei personaggi che più hanno contribuito allo sviluppo della serie, specie nella prima e nella seconda stagione.

Gli autori, che col tempo si sono concentrati maggiormente sui personaggi di Millie Bobby Brown, sulla coppia formata da David Harbour e Winona Ryder e sugli altri protagonisti adolescenti, sono dell’idea che Will sarà fondamentale per il finale esplosivo della storia.

In un’intervista a Variety, Duffer ha confermato che il ritorno al centro della trama di Will è motivato dalla chiusura dell’arco emotivo dell’intera storia. Il personaggio, il più sensibile del gruppo di amici, il più piccolo nonché il più introverso, andava protetto affinché potesse maturare e diventare un giovane uomo.

Will, che ha offerto lo spunto per l’incredibile avventura dei ragazzi di Hawkins, sarà il cuore pulsante del gran finale. E i fan, sempre più legati al personaggio e al suo interprete, non possono che esserne felici.

IL VIAGGIO DI WILL E QUELLO DI NOAH SCHNAPP

Da quando è iniziato il viaggio straordinario di Stranger Things, gli spettatori hanno imparato a conoscere i volti che animano la serie anche fuori dal set.

Noah Schnapp, il talentuoso attore che ha dato corpo e carattere a Will Byers, è senz’altro diventato una delle star più amate dello show.

Newyorchese, classe 2004, ha fatto parlare di sé all’inizio del 2023 per il coming out fatto a mezzo social. L’attore, nelle tante interviste di questa ultima stagione, ha ammesso che di essere giunto alla conclusione di dover dichiarare pubblicamente il suo orientamento sessuale anche in relazione a quanto stava accadendo al suo alter ego sul piccolo schermo.



Quando Will Byers ha dichiarato i suoi sentimenti per l’amico d’infanzia Mike (l’attore Finn Wolfhard), i fan hanno mostrato un enorme affetto per il personaggio e l’ondata di calore ha messo Schnapp nelle condizioni di rivelare ciò che non aveva osato confessare per diciotto anni neppure alla sua famiglia.

Il coming out ha tolto all’attore un peso dallo stomaco che si portava dietro da sempre ma la comprensione immediata dei suoi parenti ha reso tutto più semplice. Anche il pubblico online ha manifestato la sua approvazione per il coraggio di Schnapp e tutti non vedono l’ora di rivederlo in azione in Stranger Things 5 che, per ora, non ha ancora una data ufficiale di distribuzione.