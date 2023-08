Rkomi è innamorato, il cantante esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata Havana Plevani

Rkomi è innamorato. Il cantante è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata Havana Plevani, modella, lontana dal mondo dello spettacolo. E’ stata proprio lei a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti e video rivelatori insieme al 28enne Mirko Marturana (vero nome del cantante ed ex giudice di X Factor). I due starebbero insieme già da alcuni mesi, visto che già a maggio il rapper era comparso in un video social della modella.

Havana, di cui non si sa molto altro, se non che, oltre ad essere una modella, è anche content creator e stilista per un brand di sua proprietà, hostess manager e organizzatrice di eventi notturni, ha postato un video delle sue vacanze sull’isola di Minorca e in alcuni fotogrammi appare anche Rkomi. In uno in particolar modo i due si baciano sulla bocca dissolvendo ogni dubbio sulla natura della loro relazione.

Nelle ultime settimane il gossip è stato in fermento sulle possibili relazioni di Rkomi. Si è parlato di una love story con Giulia De Lellis e di un ritorno di fiamma con Paola Di Benedetto. In realtà il cantante autore di tanti successi, tra cui “Insuperabile”, “10 ragazze” e “Hollywood” ha davvero perso la testa, ma solo per Havana.

Joint album con Irama L’amore ha fatto bene a Mirko, visto che a luglio è uscito a sorpresa il suo primo joint album “No Stress” con Irama. Un disco a quattro mani per due dei protagonisti più amati della musica italiana di oggi, ma soprattutto un progetto fortemente voluto dai due artisti, legati da una lunga e proficua collaborazione, oltre che da una profonda amicizia.