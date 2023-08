Rihanna mamma a tutto tondo: ecco l’allattamento social con il pancione

La maternità ha fatto bene a Rihanna (in dolce attesa del secondo figlio), che ha condiviso sui social l’allattamento del primogenito RZA. Con un bimbo al seno e l’altro nel pancione, la cantante è al settimo cielo e sorride radiosa negli scatti pubblicati su Instagram. Riri, però è pur sempre un’imprenditrice e coglie l’occasione per lanciare la sua nuova linea di intimo dedicata alle mamme.



Mamma e imprenditrice “Non il reggiseno per allattamento di tua mamma. Disegnato da Rihanna, approvato da baby RZA”, si legge a margine degli scatti di lei con il bimbo al seno. RZA ha appena 15 mesi ma presto avrà compagnia. Rihanna è infatti in dolce attesa del secondo figlio e con il rapper A$AP Rocky hanno intenzione di formare una famiglia molto numerosa. Per ora il piccolo RZA si gode il seno della mamma e le sue coccole, nell’attesa di avere presto tanti fratellini e sorelline con cui poter giocare.

Rihanna è felicissima del suo pancione, ma sin dalla prima gravidanza aveva chiarito di non voler rinunciare allo stile. “È troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che quella parte scompaia perché il mio corpo sta cambiando” aveva dichiarato nel 2022 RiRi a “Vogue”. Per immortalare le sue forme lievitate per l’arrivo del primogenito aveva scelto la fotografa cult Annie Leibovitz, posando per lei in una lussuosa suite del Ritz di Parigi.

Con un altro fagottino in arrivo la popstar ha deciso di allargare il suo nido d’amore, cambiando casa ma senza spostarsi troppo. E’ infatti rimasta nello stesso condominio, il The Century di Los Angeles, passando da un appartamento di 350 mq a un attico di 800 mq al 40esimo piano, che ha pagato 21 milioni di dollari. Il nuovo appartamento è composto da 4 camere da letto e 6 bagni.

Rihanna l’ha acquistato dal miliardario Nick Molnar, che ha “concesso” alla star uno sconto di 7 milioni di dollari dal prezzo iniziale. Tra stanze e pavimenti di pregio, un cinema insonorizzato, a saltare all’occhio sono però le terrazze con le loro viste mozzafiato. Prima di appartenere a Molnar, ha abitatato qui anche Matthew Perry, il celebre Chandler di “Friends”.