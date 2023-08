Inaugurate statue in bronzo di Mick Jagger e Keith Richards a Dartford, loro città natale

Il frontman degli Stones è immortalato mentre canta, il chitarrista con la sua famosa Fender Telecaster in mano. L’opera si chiama “The Glimmer Twins”, dallo pseudonimo utilizzato più volte dai due negli anni, ed è stata realizzata dalla scultrice Amy Goodman.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta in presenza dell’autrice delle statue, le autorità locali e la figlia e la nipote di Richards, Angela e Ava. L’indirizzo da tenere a mente per i fan dei Rolling Stones, nel caso si passasse dalle parti di Dartford, è quello del One Bell Corner, High Street, negli spazi davanti al Dartford Industry Mural.

La statua di Jagger ha il microfono in mano, quella di Richards lo immortala mentre suona la sua famosa chitarra Fender Telecaster, che lui stesso ha soprannominato Micawber.