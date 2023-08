Charles Leclerc innamorato di Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc ci è abituato alle curve pericolose, ma su quelle della bella Alexandra Saint Mleux anche uno come lui ha preso una sbandata. Il campione di Formula1 è stato paparazzato dal settimanale Chi insieme alla ragazza con cui fa coppia da qualche mese durante una vacanza in Corsica, innamoratissimi sotto il sole tra coccole in acqua e relax in spiaggia.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno scelto le acque della Corsica per tuffarsi in un mare d’amore. Il campione di Formula1 ha affittato casa con un gruppo di amici a Calvi per godersi un’estate di divertimento e relax. Della comitiva fa parte anche Alexandra Saint Mleux, con cui il pilota della Ferrari dimostra di avere un certo feeling. La ragazza sfoggia il fisico sinuoso in bikini verde e lui è pazzo di lei mentre in acqua la stringe e la bacia.

La storia tra Charles e Alexandra E’ dall’inizio dell’anno che si vocifera di una relazione tra Charles Leclerc e Alexandra. Lui era reduce dalla love story lunga 3 anni con Charlotte Siné quando ha conosciuto la studentessa 21enne. I due hanno iniziato a seguirsi sui social, e il fatto che il pilota abbia aumentato la privacy del suo profilo ha fatto subito sospettare che ci fosse qualcosa sotto. Nei mesi successivi non è mancato qualche avvistamento insieme e i loro incroci social sono stati tenuti d’occhio, ma solo con la vacanza in Corsica la coppia è uscita allo scoperto.

Chi è Alexandra Saint Mleux Le notizie su Alexandra Saint Mleux sono poche e molto vaghe. Nata in Francia nel 2002, è cresciuta a Monte-Carlo dove ha frequentato gli stessi ambienti di Charles Leclerc. Studia storia dell’arte a Parigi e parla 4 lingue (francese, inglese, italiano e spagnolo). Aveva una pagina molto attiva su TikTok in cui parlava di arte e viaggi ma l’ha chiusa quando il gossip ha iniziato a interessarsi a lei. Il suo profilo Instagram personale è privato, ma ne gestisce un altro in cui si occupa esclusivamente dei capolavori della pittura. Per fortuna ci sono i paparazzi che la tengono d’occhio, per carpire i suoi momenti di magia con Charles Leclerc.