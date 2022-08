Pasolini 100: l’attualità di un messaggio sempre vivo

Nella suggestiva cornice di Palazzo Marotta-Romano, a Guardia Sanframondi, il 14 agosto ci sarà il primo dei quattro appuntamenti, a cadenza settimanale, pensati per ricordare la figura poliedrica di Pier Paolo Pasolini

Nella suggestiva cornice di Palazzo Marotta-Romano, a Guardia Sanframondi, il 14 agosto ci sarà il primo dei quattro appuntamenti, a cadenza settimanale, pensati per ricordare la figura poliedrica di Pier Paolo Pasolini che con i suoi interventi in tutti gli ambiti della cultura ha rivoluzionato il pensiero del ‘900. Distopico e pioniere della lettura critica della società contemporanea ha compiuto “con la grazia e la buffoneria degli spossessati del mondo” il salto qualitativo per una visione completa di quello che ci circonda.



Quattro giorni caratterizzati dalla proiezione di film e da interventi di scrittori e giornalisti che, presentando i loro lavori, ci condurranno al nocciolo del dubbio, sviscerando la vita, il pensiero e la morte di Pasolini. Ci saranno momenti teatrali caratterizzati dall’interpretazione di brani scelti dalla curatrice della rassegna Sara Gambuti, socia dell’APS.

Questo è il programma completo:

• 14 agosto 2022 ore 20:00 Simona Zecchi, giornalista e scrittrice introduce la figura di Pier Paolo Pasolini.

• A seguire proiezione del film ”Pasolini prossimo nostro” di Bernardo Bertolucci –2006–possibilità di dibattito.

• 21 agosto 2022 ore 20:00 interpretazione teatrale e musicale di frammenti poetici di Pier Paolo Pasolini con riflessioni sulla contemporaneità per sottolineare l’attuale stato di degrado socio-culturale presagito da Pasolini nei suoi scritti.

• A seguire proiezione del film ”Uccellacci e uccellini”–1965

• 28 agosto 2022 ore 20:00: presentazione dei libri di Simona Zecchi : “Pasolini: Massacro di un poeta” e “L’inchiesta spezzata di Pier Paolo Pasolini”.

• A seguire proiezione del film “Teorema”–1968- possibilità di dibattito.

• 4 settembre 2022 ore 20:00 presentazione del libro di Dario Pontuale “La Roma di Pasolini”. A seguire proiezione del film “Mamma Roma” -1962-possibilità di dibattito.

L’obiettivo è quello di approfondire e confrontarsi sulla figura di Pier Paolo Pasolini e di stimolare la curiosità e la conoscenza dell’operato pasoliniano.