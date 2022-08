Johnny Depp, la prima foto nei panni del Re Luigi XV

Il film Jeanne du Barry ha catalizzato tutta l’attenzione del pubblico

Dopo il processo archiviato contro la ex moglie Amber Heard, accusata dall’attore di diffamazione,

Johnny Depp è tornato a riprendersi il posto che gli spetta ad Hollywood.

Per il rientro in gran spolvero sulla scena ricomincia dalla Francia con un ruolo non da poco: sarà Re Luigi XV nel film Jeanne du Barry, che mette l’accento su una delle concubine reali. La protagonista realmente vissuta è una popolana dal grande acume e dall’innata ambizione: quando viene notata dal sovrano in persona arriva il momento di svolta. Il re non sa che lei è una cortigiana e perde la testa – dopo la relazione con Madame de Pompadour – facendola trasferire a palazzo, contro ogni protocollo di corte.

La prima foto di Johnny Depp nel ruolo, bendato, di profilo, senza scettro né corona, intriga e inquieta al tempo stesso. Ambiguo, come molti dei personaggi che l’attore ha già interpretato, questo ritratto del sovrano arriverà in sala (e in patria anche su Netflix) in tutta la sua magnificenza.

Le vicende di Re Luigi XV hanno sempre intrigato la settima arte, fin dal primo corto del 1912 dedicato proprio alla cortigiana, inspirando anche serie tv, ma l’interpretazione di Johnny Depp lascerà – come ha fatto quasi sempre durante la sua carriera – un segno indelebile e personale. I fan, ovviamente, non vedono l’ora di scoprire in che modo.