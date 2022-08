I 10 migliori concerti in Italia a Ferragosto

Tanti concerti a Ferragosto per chi desidera festeggiare il 15 agosto all’insegna della musica. Da nord a sud, dai cantanti italiani alle star internazionali, le proposte sono numerose

Il giorno di Ferragosto potete decidere di trascorrere la serata ascoltando un concerto di musica italiana o internazionale. Sono tanti gli artisti che si esibiranno infatti nella penisola. Doppio appuntamento con il rap a Olbia: il 15 agosto al Red Valley Festival saliranno sul palco Marracash, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.



A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, c’è Coez. L’appuntamento è al Maco Festival, alla Clouds Arena Templi di Paestum.



A Ferragosto Ferrara celebra i Nomadi, che nel 2023 festeggiano i sessant’anni di storia. Un’occasione anche per omaggiare la memoria di Augusto Daolio, a trent’anni dalla scomparsa. Lunedì 15 agosto alle 21 la band suonerà al parco Marco Coletta.



Non mancano appuntamenti con la musica internazionale: all’Arabax Music Festival a Nuoro ci sarà 50 Cent, anticipato da Gué Pequeno.



Il Summer Tour de Le Vibrazioni il 15 luglio farà tappa allo Stadio Comunale di Arrone, ore 21.30.



Se cercate un appuntamento mattutino segnatevi Scenario montagna, il festival estivo delle valli piemontesi giunto alla sua 18esima edizione che alle 11.30 propone un concerto di Morgan, a cui assistere dal pratone di Sportinia, a Sauze d’Oulx.



A Norcia, Perugia, in Piazza San Benedetto, appuntamento con Ron.



Chi vuole ballare con i tormentoni di Shade, il 15 agosto l’appuntamento sarà in Piazza Regina Elena a Delianuova, Reggio Calabria.



Chi si trova a Siracusa potrà ascoltare il concerto di Mario Venuti, in Piazza della Vittoria a Pachino.