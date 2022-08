Adele, Easy On Me supera un miliardo di streaming su Spotify

Tra le canzoni più amate di Adele troviamo Chasing Pavements, Someone Like You, Set Fire to the Rain, Hello e Water Undr the Bridge

Nuovo traguardo per l’artista britannica. Nelle scorse ore Adele ha collezionato un altro grande successo di una carriera segnata da trionfi continui.

Infatti, Easy On Me ha superato un miliardo di streaming su Spotify divenendo la quarta canzone della cantante a riuscire in tale impresa.

ADELE, IL NUOVO TRAGUARDO

Il 15 ottobre 2021 Adele Laurie Blue Adkins, questo il nome all’anagrafe, ha inaugurato l’ultima era discografica pubblicando il singolo Easy On Me. La canzone è diventata immediatamente un successo planetario scalandole le classifiche in ogni dove, tra i primi posti ottenuti anche quello nella US Billboard Hot 100 e nella chart del Regno Unito.

Grande successo anche per il videoclip della canzone Easy On Me in grado di totalizzare oltre 298.000.000 di visualizzazioni su YouTube.