Parla Belen: problemi in gravidanza e la reazione di De Martino alla notizia

La showgirl e il compagno si raccontano a ruota libera per la prima volta da quando sono diventati genitori

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo aver accolto Luna Marì, si sono raccontati per la prima volta a ruota libera, confidandosi con Chi Magazine. La modella argentina ha spiegato che ha dovuto affrontare dei problemi durante la gravidanza, perché aspettare un bebè a 36 anni “non è una passeggiata”. Nove anni fa, quando diede alla luce Santiago, figlio avuto da Stefano De Martino, fu più semplice: le forze non mancavano e il fisico rispondeva in maniera differente.

“Questa volta ho sentito tutta la fatica”, narra la showgirl sudamericana aggiungendo che ha avuto “nausee fino al quinto mese”, che era “senza forze ed anemica”. Inoltre rimarca come il compagno sia stato molto paziente, ricordando che una donna incinta cambia “tanto, nel fisico e nella testa”. E che quindi non è semplice starle accanto. Tra l’altro fa notare che di fatto Spinalbese, da quando è sbocciata la love story, ha trascorso al suo fianco più mesi mentre lei era in gravidanza rispetto a quelli in cui non lo è stata.

“Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto. Quando è nata Luna Marì e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo, è molto dolce. Ho dovuto ri-corteggiarla”, afferma il fotografo, più giovane della compagna di 11 anni.

La Rodriguez si lascia poi andare ad altre confessioni, spiegando che non ha mai avuto il timore che il suo corpo non tornasse in forma dopo il parto. A farla agitare ci sono stati altri pensieri, relativi alla carriera. Nella fattispecie, l’argentina è convinta di aver “fatto forse un errore” nell’essersi “fermata con il lavoro”. E ancora: “Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scatena energie positive”.

Dopo aver dato alla luce la piccola, la modella si è infatti subito messa all’opera, andando a registrare le puntate di Tu Sì Que Vales, programma di Canale Cinque campione d’ascolti. La tv resta la sua grandissima passione e si augura che presto possano esserci nuovi progetti stimolanti.

Capitolo ex, tra cui figura Stefano De Martino, con il quale è stata sposata ed ha avuto Santiago. Come hanno reagito alla notizia della sua dolce attesa? ‘Belu’, in modo molto disteso, fa sapere che tutti i suoi vecchi amori le hanno fatto gli auguri privatamente. Indi per cui, si è fatto sentire anche l’ex allievo di Amici, che con la Rodriguez ha avuto una rottura piuttosto turbolenta.

Infine la 36enne argentina dice che è sicura che presto Cecilia, sua sorella, diventerà “una mamma spettacolare”. Spazio anche per il fratello Jeremias. Belen afferma che da quando ha intrecciato la love story con Deborah Togni è cambiato molto, è “un’altra persona“.

