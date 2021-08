Margot Robbie si unisce al cast del nuovo film di Wes Anderson

Dopo Tom Hanks, anche Margot Robbie raggiunge il cast spagnolo del nuovo misterioso film di Wes Anderson.

Mentre la possiamo ammirare al cinema nel ruolo di Harley Quinn nello scatenato The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn, Margot Robbie è ufficialmente entrata nel cast del nuovo, misterioso film di Wes Anderson ancora senza titolo, che il bizzarro regista si appresta a girare in Spagna.

Come Tom Hanks, anche l’attrice australiana è alla sua prima volta con lui, mentre ritornano attori della sua filmografia come Adrien Brody, Tilda Swinton e Bill Murray.

The Hollywood Reporter, che per primo riporta l’arrivo di Margot Robbie nel film, non ha altro da aggiungere se non che il suo non sarà un ruolo protagonista.

Ma essendo i film di Anderson generalmente di impianto corale, questo non stupisce affatto. Come non stupisce la capacità del regista di attrarre attori celebri e premi Oscar: che piaccia o meno, lui è uno di quelli il cui solo nome basta ad assicurargli il cast che desidera.

