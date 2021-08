Marcello Sacchetta sente De Martino, ma con Ciavarro azzerati i rapporti

Il danzatore si racconta e spiega quasi siano attualmente i suoi rapporti con gli ex colleghi



Marcello Sacchetta a ruota libera: il danzatore professionista di Amici, che ha anche ricoperto il ruolo di conduttore del daytime del talent show di Maria De Filippi, di recente, si è concesso ai suoi followers, esaurendo una serie di loro curiosità circa i legami intrattenuti con alcuni suoi colleghi. Nella fattispecie, come riportato dal blog Isa e Chia, il coreografo ha speso delle parole per Stefano De Martino e Paolo Ciavarro. Inoltre ha anche parlato dei suoi rapporti con Tommaso Zorzi, influencer nonché vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, targata Ilary Blasi.

Da circa due anni la fascia quotidiana di Amici con i conduttori non va più in onda. “Credo perché la fascia quotidiana durava molto poco e non c’era spazio per una conduzione. Ma ripeto: ‘Credo’. Ad ogni modo quello spazio mi piaceva tantissimo”, ha dichiarato Sacchetta che è poi passato a spiegare i rapporti attuali che ha con gli ex colleghi poc’anzi citati. Con Paolo Ciavarro, oggi felicemente fidanzato con l’influencer siciliana Clizia Incorvaia (la storia è stata imbastita nel corso del Grande Fratello Vip 4, lei era reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina), i contatti sono azzerati: “Non ci sentiamo più ma è tutto ok. Abbiamo preso strade differenti”.

Discorso differente per quel che riguarda Stefano De Martino. Con l’ex di Belen ci sono contatti frequenti: “Sì, ci sentiamo spesso”. E Zorzi? Con l’influencer milanese non ha mai collaborato ma è comunque una persona con cui interagisce non di rado. “Ogni tanto ci scriviamo, commentando cose. Mi piace. E sono certo che anche a lui piace la nostra categoria”, ha concluso.

