Tommaso Paradiso: completato il calendario del suo primo tour solista

Tommaso Paradiso tour 2021: le date e i biglietti del Sulle nuvole Tour, il primo giro di concerti dell’ex Thegiornalisti da solista.

La vita artistica di Tommaso Paradiso da solista entra nel vivo. Dopo aver drasticamente abbandonato i Thegiornalisti all’apice del successo, il cantautore romano ha rilasciato un primo singolo, Non avere paura, e ha confermato anche il suo primo tour nei palazzetti, che non sarà più nell’autunno del 2020 ma nella primavera del 2021 a causa del Coronavirus. Ecco tutte le date e le informazioni su questo nuovo giro di concerti dell’artista che ha rivoluzionato il pop italiano.

L’annuncio dei suoi nuovi concerti era arrivato l’8 dicembre durante la sua ospitata a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il Sulle nuvole Tour porterà Tommaso Paradiso in giro per l’Italia, in particolare nei principali palazzetti.

Di seguito tutte le date in calendario dopo il rinvio causato dal Coronavirus:

15 aprile 2021 al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

(Milano) 18 aprile al PalaInvent di Jesolo (Venezia)

(Venezia) 22 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

26 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

di Reno (Bologna) 28 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

30 aprile al PalaAlpitour di Torino

2 maggio al PalaPartenope di Napoli

5 maggio al PalaFlorio di Bari

8 maggio al PalaCalafiore di Reggio Calabria

11 maggio al PalaCatania di Catania

Con il nuovo tour arriverà anche un nuovo album, che è già pronto e che avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2020. Purtroppo il Covid-19 ha costretto l’ex Thegiornalisti a riforumalare i propri programmi. Ancora pochi mesi e potremo però godere della sua prima opera da solista. Intanto è certo che nella scaletta del suo tour del 2021 saranno presenti tutti i suoi più grandi successi, sia quelli con la band che quelli da solista: da Completamente e Riccione a Non avere paura e Ma lo vuoi capire?.

