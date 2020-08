Ogni Mattina non chiude, Adriana Volpe resiste: nuova strategia funziona

Ogni Mattina ha resistito alla crisi degli ascolti. Almeno per il momento. Si erano fatte previsioni diverse sul programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, e invece i dati auditel non sono poi così rosei. Sono diventati un po’ più incoraggianti dopo la decisione di dividere in due la trasmissione, che ha portato a un aumento dello share, come ha spiegato Fanpage.it.



Anche Giancarlo Magalli ha sottolineato i bassi ascolti di Ogni Mattina, lanciando una serie di frecciatine alla sua collega, con la quale continua a non correre buon sangue (la querelle per il momento sembra essere giunta al suo epilogo). La media è dell’1% di share. Questo ha fatto diffondere un allarmismo che, dopo l’ultima decisione dell’azienda, pare essere rientrato. I due conduttori si impegnano per rendere interessante la trasmissione, dimostrando sempre di essere professionali e invitando personaggi che fanno chiacchierare; ma per il momento non c’è stato nessun significativo risultato. Comunque la trasmissione resta ancorata nei palinsesti di Tv8.

La guerriglia mediatica fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe aveva fatto crescere (di pochissimo) gli ascolti di Ogni Mattina. Ma questo non è bastato. La Volpe si è giocata anche la carta “Denver”, dopo i numerosi chiacchiericci emersi durante e dopo il Grande Fratello Vip, ma anche la sua presenza non è stata in grado di risollevare gli ascolti. L’ultima strategia dell’azienda invece ha sortito un effetto positivo. Nulla di esaltante. Ma un miglioramento comunque c’è stato. Fanpage.it ha fatto notare che la divisione della trasmissione in due parti si è rivelata una strategia piuttosto vincente, che ha permesso a Ogni Mattina di non chiudere prima del previsto. La prima parte – chiamata semplicemente Ogni Mattina – supera il 2% di share mentre la seconda parte – Ogni Mattina dopo il Tg – si assesta all’1%. Questo serve per non far calare il sipario.

Tv8 non vuole assolutamente lasciare andare via Adriana Volpe. Tutti la amano, persino i macchinisti (è cosa risaputa la sua grande gentilezza), e si è sempre impegnata molto – assieme ad Alessio Viola – per consegnare ai telespettatori un buon prodotto. Che però non funziona come dovrebbe. La scelta delle due parti di Ogni Mattina è un tonico per gli ascolti perché con quattro ore di diretta ininterrotta lo share viene spalmato per un tempo più lungo e risulta più basso. Questa scelta consentirà a Ogni Mattina di diventare un programma longevo? Difficile da prevedere il destino del programma, anche se è stato confermato assieme a Vite da copertina (condotto da Rosanna Cancellieri) nei palinsesti di Tv8 della prossima stagione.





Pascal Ciuffreda, Gossipetv.com