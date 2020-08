Kate Middleton e William d’Inghilterra tornano bambini e si scatenano nella sala giochi: mai visti così!

I Duchi di Cambridge visitano il Galles portando il loro supporto e la loro allegria ai sudditi colpiti dall’emergenza Covid

Kate Middleton e il marito William d’Inghilterra hanno visitato il Galles e si sono lasciati andare ad una mattinata di puro divertimento in una sala giochi di Barry Island, prima di andare a Cardiff per un appuntamento più serio…

VOGLIA DI NORMALITA’ – I Duchi di Cambridge hanno



lasciato a casa i tre adorabili figlioletti George, Charlotte e Louis che, scommettiamo, si sarebbero divertiti molto con mamma e papà e solo volati su Barry Island, piccola isoletta nel sud del Galles nota come località di villeggiatura, per portare il loro sostegno reale alla comunità colpita dall’emergenza Covid e una volta entrati nella sala giochi locale non hanno saputo rinunciare a una vera e propria sfida a colpi di di giochi e videogame divertendosi come due adolescenti innamorati.

A CARDIFF DISTANZA E MASCHERINE – Nel pomeriggio si sono spostati a Cardiff per una visita alla casa di cura Shire Hall dove si sono intrattenuti gli ospiti della struttura, gli stessi con cui, durante la quarantena, giocarono a bingonel corso di una videochiamata.





