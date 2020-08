Deborah Iurato a 6 anni dalla vittoria di Amici è cambiata: “A volte ci perdiamo per ritrovarci”

Deborah Iurato è stata la vincitrice della tredicesima edizione di Amici, quarta donna a vincere il talent, e ha dimostrato fin da subito di avere un grande talento. Dopo un inizio piuttosto florido nel mondo della musica, dove ci sono state diverse collaborazioni anche con grandi artisti, la cantante si è presa del tempo per cercare un’ispirazione più profonda. Intanto la 23enne che era entrata nella scuola di Maria De Filippi, non ha niente a che vedere con la 29enne di oggi: scacciata la timidezza, Deborah si mostra molto più sbarazzina e sicura di sé, complici un nuovo look e anche un nuovo singolo uscito da poco.

Deborah Iurato è stata la quarta donna a vincere un’edizione di Amici, precisamente la tredicesima. A 23 anni la cantante originaria di Ragusa entrò a far parte della scuola del talent di Canale 5, dove dimostrò di essere portata per il canto e la musica, stregando i giudici e il pubblico a casa che le hanno riconosciuto un’innegabile



bravura, che l’ha portata a seguire con trasporto la carriera musicale. C’è da dire, però, che in questi sei anni che sono trascorsi dalla vittoria, il nome di Deborah non è balzato nelle classifiche degli artisti più ascoltati, nonostante la sua vittoria fosse stata acclamata dal pubblico e può anche vantare una folta fanbase. Dopo questo periodo silente, la cantante è ricomparsa ed è decisamente diversa dalla giovanissima concorrente che vinse il talent, ed ecco oggi come si mostra.

L’aria timida e ancora insicura che caratterizzava il volto di Deborah Iurato non ha nulla a che vedere con la 29enne che è tornata ad affermarsi nel mondo della musica con l’uscita del suo nuovo singolo, dal titolo “Ma cosa vuoi?”, il cui video è stato curato da Andrea Occhipinti. Un brano che sottende un po’ di ribellione, strafottenza bonaria, che conferiscono alla ex vincitrice di Amici quel piglio più sicuro e grintoso ancora nascosto agli esordi della sua carriera, cambiamento evidente anche nel look. Capelli corti, gli occhiali spessi che le contornavano il volto non ci sono più, ma non sono stati eliminati del tutto dalla nuova immagine che Deborah ha voluto dare di sé stessa. Non più ragazzina, ma una donna consapevole e risoluta che affronta la sua vita andando in contro ad una florida carriera.

A proposito della carriera, il nuovo singolo, reso noto qualche settimana fa potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio, dopo mesi dedicati all’introspezione, alla ricerca dell’ispirazione giusta, come dichiara lei stessa in una recente intervista in occasione della promozione di “Ma cosa vuoi?”: “In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto. A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare”. Non sono mancate, però, le occasioni di visibilità. Dopo il talent, infatti, svariate sono state le collaborazioni con artisti affermati nel panorama musicale, come Fiorella Mannoia o Laura Pausini, ma anche Lorenzo Licitra e Giovanni Caccamo, con il quale si era vociferata anche una relazione, prontamente smentita da entrambi, ma con cui ha duettato a Sanremo nel 2016. Da non dimenticare, anche, la partecipazione a Tale e Quale Show dove ha dimostrato ulteriormente la sua bravura.

Ilaria Costabile, Tv.fanpage.it