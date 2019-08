Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono separati

Dopo 10 anni di fidanzamento e 7 mesi di matrimonio, Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono detti addio. La cantante si trova ora sul Lago di Como con Kaitlynn Carter, con la quale è stata paparazzata a baciarsi

È giunta al capolinea la relazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. La loro storia d’amore sembrava travolgente e ad appena 7 mesi dalla celebrazione del matrimonio, avvenuto a sorpresa lo scorso 23 dicembre, i due si sono detti addio. Eppure le loro non sono state nozze lampo, perché la coppia stava insieme da ben 10 anni.Il matrimonio sembrava essere il passo naturale dopo un periodo di fidanzamento così lungo, anche se in questo periodo non mancati momenti di crisi, come in tutte le coppie.In questi giorni Miley Cyrus si trova in Italia, nell’incanto della cornice del Lago di Como e l’assenza di suo marito aveva già destato qualche sospetto. Dall’Italia all’America erano iniziate a rimbalzare le voci su una presunta crisi di coppia, una delle tante, che aveva portato la cantante a staccare la spina per qualche giorno concedendosi una vacanza di relax con sua sorella e un’amica. C’è stata poi la pubblicazione da parte della Cyrus di una foto senza fede nel suo profilo Instagram che aveva avvalorato questa tesi. Dopo tante ipotesi, però, è arrivato il comunicato ufficiale diramato da un legale rappresentante della cantante, che ha parlato al settimanale People: “Liam e Miley hanno deciso di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner sia come singoli individui, hanno deciso che questa è la cosa migliore mentre entrambi si dedicano alle loro vite e alle loro carriere. Continueranno a essere genitori amorevoli di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy.”Il motivo dell’allontanamento non è stato specificato ma sono molte le voci che si rincorrono in merito. L’amica con la quale Miley Cyrus si trova in vacanza sul Lago di Como è Kaitlynn Carter, una famosa blogger e influencer americana, amica della cantante da diverso tempo. Nessuno finora aveva mai ipotizzato che tra le due potesse esserci un rapporto che andasse oltre l’amicizia, tuttavia le immagini che ritraggono le due ragazze baciarsi sul lago sembrano raccontare un’altra storia. Anche Kaitlynn Carter è da poco tornata single dopo il fallimento del matrimonio (durato meno di un anno) con Brody Jenner, fratello di Kylie e Kendall Jenner. D’altronde, Miley Cyrus non ha mai nascosto la sua sessualità fluida e ha ammesso di sentirsi fondamentalmente Queer anche dopo il matrimonio, non sentendosi comunque inquadrata nel ruolo canonico di moglie. Tuttavia, non è dato sapere se il bacio di Miley e Kaitlynn sia stata una boutade in favore di obiettivo per scherzare con i paparazzi che da giorni le inseguono o se tra le due ci sia davvero una relazione.

