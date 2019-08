Martha-Louise di Norvegia rinuncia al titolo di principessa per business

Martha-Louise di Norvegia è una principessa intraprendente e moderna, che pur di continuare nel suo business online ha deciso di rinunciare al titolo nobiliare dopo alcune polemiche sorte nel Paese scandinavo

In un’era social come quella in cui stiamo vivendo, anche per i reali sembra essere più importante crearsi una presenza forte online, anche a costo di qualche rinuncia.La storia della principessa Martha-Louise di Norvegia è un simbolo di quest’epoca, che dimostra come gli obblighi e i doveri di un casato nobiliare possano essere sacrificati in favore di Instagram.Fino a ora i motivi per rinunciare al titolo nobiliare erano solitamente legati all’amore (e la storia è ricca di esempi di questo tipo) oppure per dissidi all’interno della famiglia. Si è sempre trattato di gesti di gesti di protesta e di rottura per portare avanti degli ideali, più o meno alti. Con il precedente della principessa di Norvegia si è giunti a un nuovo concetto di nobiltà per le famiglie reali, una soluzione mai adottata prima che potrebbe essere adottata anche da altri esponenti. Dopo alcune polemiche scatenate dall’utilizzo del profilo ufficiale per la promozione di alcuni eventi olistici del suo compagno Shaman Durek, la principessa ha deciso di scindere la sua vita reale da quella professionale. Il profilo con l’attribuzione nobiliare @princessamarthalouise verrà utilizzato esclusivamente per quanto concerne i suoi obblighi monastici. Per tutto il resto Martha-Louise si spoglia e rinuncia al titolo nobiliare, diventando solo @martha.louise.intuitive. È la prima volta che un appartenente a una famiglia reale si presenta ufficialmente al pubblico in vesti “borghesi.”La famiglia reale norvegese è nota per la sua apertura e per la sua modernità e a differenza di quella inglese è meno legata ai rigidi protocolli di corte. Martha-Louise è la primogenita di Harald V di Norvegia ma è la quarta in linea di successione dopo suo fratello minore Haakon e i suoi due figli. Difficilmente lei potrà quindi salire al trono, motivo per il quale la sua scelta risulta meno drastica. Da quando la principessa è fidanzata con Shaman Durek, un guru spirituale, è diventata intima amica di Gwyneth Paltrow, storica amica del suo compagno. Hanno fatto molto parlare le foto che le ritraggono insieme, molto affiatate e complici. Le due donne portano avanti i medesimi ideali wellness e business, sui quali spesso si confrontano. Quale sarà il prossimo membro di una famiglia nobiliare pronto a seguire le orme di Martha-Louise di Norvegia?

Francesca Galici, ilgiornale.it