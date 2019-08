Il figlio di Delon, ”Papà sta meglio”

Su instagram la foto dell’attore seduto e sorridente

Nuovo messaggio rassicurante sullo stato di salute di Alain Delon. Questa volta, a postare una foto del grande attore francese dopo l’ictus di cui è stato vittima qualche settimana fa, è stato il figlio Alain-Fabien Delon.”Grazie per i vostri numerosi messaggi che mi vanno dritti al cuore. Come potete vedere, sta sempre meglio e vi abbraccia”, ha scritto ieri sera Alain Fabien, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, allegando una foto del papà, in polo rossa, seduto e sorridente. Venerdì scorso, la figlia Anouchka Delon aveva scritto sempre su Instagram che il padre “pensa già ai suoi futuri progetti”.”Ciò che conta – ha aggiunto- non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a proprio ritmo, ma rialzarsi”.

Ansa