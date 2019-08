Alba Parietti e Paola Ferrari mandano in visibilio i fan

Aver passato i 50 anni e non sentirli: ecco quale potrebbe essere il titolo dell’ultimo scatto social di Alba Parietti e Paola Ferrari, splendide e sensuali a bordo di un lussuoso yacht

L’estate social di Alba Parietti è decisamente hot. La “coscia lunga” della televisione italiana delizia quasi quotidianamente le migliaia di follower con immagini che ne esaltano la bellezza e il fisico, ancora tonico e scolpito, da far invidia a molte sue colleghe più giovani.Come ogni anno si trova a Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze nella sua splendida villa sul mare in compagnia degli amici di sempre, del figlio e della sua fidanzata. Sull’isola spagnola hanno casa anche tantissimi altri volti noti storici della nostra televisione, come Paola Ferrari e Marco De Benedetti.In questi giorni Alba Parietti sta trascorrendo lunghe ore in compagnia della giornalista sportiva e di suo marito ma, d’altronde, lo aveva annunciato in un suo post di qualche giorno fa: “@paolaferrari_db @debenedettimarco thanks la vita con voi è meravigliosa e non vi libererete facilmente di me.” Detto, fatto. Nelle ultime ore la showgirl ha condiviso alcuni scatti nella splendida piscina infinity di Paola Ferrari ma, soprattutto, una foto che la ritrae proprio con la bella giornalista a bordo di una lussuosa barca. È proprio quest’ultima immagine ad aver scatenato maggiormente i commenti e ad aver mandato in estasi i fan di Alba Parietti e di Paola Ferrari. Le due donne posano sensuali, mettendo in mostra le loro splendide gambe tornite e affusolate, ormai abbronzate. Sono moltissimi i commenti di apprezzamento per lo scatto, che potrebbero riassumersi con quello di un utente, che con poche parole ha espresso l’opinione di tanti: “Minchia che gambe Alba!” Questo è il tenore della maggior parte dei commenti sotto la foto ma non manca anche qualche critica, a cui la Alba Parietti ha anche voluto replicare. Una sua seguace, che a quanto pare è anche una sua fan, le ha scritto: “Alba, ti seguo da un po’ di tempo nei tuoi post. Sei effettivamente una donna molto bella, lo sei sempre stata e lo sei come allora. Vedendo su Instagram le foto che posti, mi viene da farti una domanda: ma hai sempre, quotidianamente, così spesso bisogno di conferme? Di tutti quei:”sei bellissima Alba, stupenda, statuaria… Sempre, ogni giorno? Ma non lo sai? È una ricerca compulsiva di conferme, ossessiva. Mi verrebbe amichevolmente da dirti… Dai Alba! Rilassati” Una critica legittima per chi la segue da tanti anni, che appunto per l’educazione con la quale è stata posta ha trovato il riscontro della showgirl: “Forse non hai tutti i torti , ma la cosa oltre tutto mi diverte. Adoro la fotografia e mi piace piacere. La mia grande piccola debolezza.”

Francesca Galici, ilgiornale.it