Prince, pubblicate due canzoni d’archivio inedite

Sono state pubblicate in rete due canzoni inedite di Prince.

Gli eredi del compianto musicista hanno aperto il caveau della sua casa di Paisley Park, trovando (e pubblicando) due brani d’archivio inediti (tra tanti altri che, pare, compongano il ricchissimo tesoretto della defunta popstar).

Hanno scelto di rendere disponibile in streaming le canzoni All a Share Together Now, originariamente registrata nel 2006 e mai condivisa ufficialmente prima d’ora, e una versione definita in mi bemolle del singolo 7 (da Love Symbol Album del 1992, quattordicesimo album in studio dell’artista) intitolata 7 (E Flat Version).

Questi due brani sono stati presentati in anteprima al Paisley Park Celebration, tenutosi il mese scorso. Nelle ultime ore sono stati resi pubblici sulle piattaforme digitali come parte di una serie di materiale d’archivio.

In fondo a questo articolo potete ascoltare le due canzoni inedite di Prince che sono state da poco pubblicate online, All a Share Together Now e 7 (E Flat Version).

NON SONO LE UNICHE DUE CANZONI INEDITE DI PRINCE CHE USCIRANNO QUEST’ESTATE

Un comunicato stampa ripreso dal magazine Consequence Sound fa sapere che All a Share Together Now e 7 (E Flat Version) non saranno le uniche canzoni del musicista di Minneapolis scomparso destinate a uscire quest’estate. Ad agosto, infatti, uscirà altra musica estratta dal caveau.

L’ARCHIVIO DI PRINCE (CHE PARE SIA RICCHISSIMO DI BRANI INEDITI)

Già nell’aprile 2016 era stata resa nota l’esistenza di un enorme archivio di Prince.

Sarebbe composto da migliaia di canzoni inedite, il tutto custodito in una cassaforte nel seminterrato di Paisley Park (che era il compound-studio della star). Lo aveva rivelato per prima la Cnn, citando una vecchia intervista a un collaboratore di Prince.

PRINCE È STATO ANCHE AUTORE DI HIT PER MOLTI COLLEGHI, DA SINHEAD O’CONNOR AD ALICIA KEYS

Oltre ad aver composto famosissime canzoni per sé (e questi brani inediti del suo archivio segreto, forse destinati a diventare anch’essi hit celeberrime), l’artista di Minneapolis ha composto per alcuni colleghi canzoni iconiche.

Il cosiddetto “folletto di Minneapolis” ha scritto per esempio Nothing Compares 2 U, resa poi famosa nel 1990 da Sinhead O’Connor. Anche How Come You Don’t Call Me di Alicia Keys è una ballata romantica scritta da Prince nel 1982, come When You Were Mine di Cyndi Lauper. Manic Monday è stata composta da Prince per il gruppo Apollonia 6, poi fatta dalle Bangles due anni dopo.

