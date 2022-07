Taika Waititi non ha alcun interesse per la director’s cut di Thor: Love and Thunder

Nessuna speranza di una director’s cut per il nuovo film di Thor diretto da Taika Waititi, contrario a questa pratica

Con il suo taglio, Taika Waititi ha rinvigorito il personaggio di Thor, dando nuova vita a uno degli storici personaggi Marvel. Il risultato è stato sorprendente, tanto che Thor: Love and Thunder è stato il film che ha incassato di più nel weekend. La pellicola con Chris Hemsworth, distribuita da Disney in 447 cinema a partire da mercoledì 6 luglio, ha sfiorato i 5 milioni, è già arrivato a un incasso totale di 4.916.464 euro, di cui 3.485.089 euro solo nel weekend. Il nuovo cinecomic ha ottenuto ottimi risultati in tutte le sale del pianeta in cui è stato distribuito, tanto che qualcuno ha già chiesto al regista Taika Waititi se è in programma un “Waititi cut”, e la sua risposta è stata perentoria.

NESSUN “WAITITI CUT” PER THOR: LOVE AND THUNDER

Il nuovo episodio della saga di Thor non avrà alcuna director’s cut. Taika Waititi è apparso molto scettico davanti a questa ipotesi, criticando in maniera molto dura le produzioni simili effettuate su altri film durante un’intervista rilasciata a New Musical Express: “Guardo le director’s cut di molti altri registi. Fanno schifo. I tagli del regista non vanno bene. I registi hanno bisogno di essere controllati a volte”.

Senza paura di offendere la sensibilità altrui, il regista ha puntato il dito soprattutto sull’eccessiva durata dei director cut, che spesso superano le tre ore: “Se dovessi dire: ‘Ah, vuoi guardare la mia director cut? non sarebbe mica bello, se durasse quattro ore e mezza. Ci sarebbero un sacco di pause caffé lì in mezzo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di mettere in pausa. […]”

TAIKA WAITITI E THOR CONTRO LA CONSUETUDINE

Nonostante la manifesta contrarietà del regista di Thor: Love and Thunder, i fan sperano ancora che Taika Waititi. I director cut, infatti, sono diventati una consuetudine radicata per vedere anche le scene tagliate che, in alcuni casi, forniscono ai film letture diverse e dettagli che potrebbero anche cambiarne il senso dell’interpretazione. Tuttavia, anche se probabilmente Taika Waititi non realizzerà mai la director’s cut del suo Thor, ciò non significa che non abbia pensato a come potrebbe essere.

WAITITI: “ECCO COME SAREBBE LA MIA DIRECTOR’S CUT DI THOR

“Il mio taglio probabilmente avrebbe avuto qualche battuta in più”, ha spiegato il regista che, ovviamente, avendole girate, avrebbe incluso più scene rispetto a quelle che sono state scelte per la versione finale della pellicola.

Ma tutto questo non cambia la sua idea sulle director’s cut, che resta ferma: “Potrebbero esserci un paio di scene cancellate. Ma, come dico sempre, una scena viene cancellata perché non è abbastanza buona per essere inclusa nel film. Per questo penso che la sezione delle scene eliminate presente sul DVD dovrebbe essere solo un elenco delle scene senza nessun collegamento”.

THOR: LOVE AND THUNDER, QUANTO DURA IL FILM

Se la director’s cut di Thor: Love and Thunder firmato da Taika Waititi potrebbe durare fino a 4 ore e mezzo, la versione cinematografica ora sugli schermi non raggiunge i 120 minuti, fermandosi a 119. Questo rende la pellicola realizzata da Taika Waititi la seconda più breve dell’universo Marvel dopo Ant-Man and the Wasp.