Paola e Chiara, reunion a sorpresa al concerto di Max Pezzali

Le due sorelle sono tornate a cantare insieme sul palco dopo nove anni dallo scioglimento

Dopo averle viste gomito a gomito per un dj set per l’inaugurazione di un negozio a Milano, Paola & Chiara sono tornate insieme sul palco. E come spesso accade è tutto un eterno ritorno. La reunion infatti è stata sancita da colui che agli esordi lanciò il duo, Max Pezzali. Paola e Chiara Iezzi sono state protagoniste sul palco della data zero di Pezzali allo stadio di Bibione, prima dei due show che l’ex 883 terrà il 15 e 16 luglio allo Stadio San Siro di Milano. E così, davanti a 15mila persone, le due sorelle sono tornate a fare quello che facevano all’inizio, nel 1995, le coriste.

La loro apparizione dal vivo ha scatenato l’entusiasmo sul Web dove sono apparsi migliaia di commenti di fan che rivorrebbero insieme l’iconico duo. Era il 1995 quando gli 883 scelsero Paola & Chiara come coriste del loro “La donna il sogno e il grande incubo Tour”, prima tappa del grande successo che arrivò da lì a poco. Le due sorelle parteciparono prima a Sanremo Giovani con “In viaggio”, e poi nella categoria Nuove Proposte con “Amici come prima”, primissima hit. Da lì il festivalbar, Sanremo tra i big, i successi, i tormentoni, da “Vamos a bailar” a “Festival”.



Dopo la separazione delle due, Paola da anni si è dedicata al dj set. Ora questa reunion tanto desiderata dai fan fa sognare. In molti sperano che sia l’inizio di una nuova collaborazione tra le sorelle, nove anni dopo la pubblicazione del loro ultimo album “Giungla”.