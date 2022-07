La scaletta del concerto di Achille Lauro a Roma

Il cantante questa sera si esibirà all’Ippodromo Le Capannelle in occasione della rassegna Rock in Roma. Tra i brani previsti anche Me ne frego, Domenica e Rolls Royce

Tutto pronto per il concerto di Achille Lauro questa sera, martedì 12 luglio, a Roma. Il cantautore sarà il protagonista della rassegna Rock in Roma all’Ippodromo Le Capannelle. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

ACHILLE LAURO A ROMA, LA SCALETTA

Per chi desiderasse andare al concerto di Achille Lauro questa sera a Le Capannelle, a Roma, ci sono ancora biglietti disponibili, acquistabili sul circuito TicketOne. Ecco la scaletta di questa sera:

Delinquente / Generazione X Maleducata Me ne frego Femmina Bonnie & Clyde / Ulalala / Thoiry remix Zucchero Stripper Fiori rosa Sabato sera Lauro / Barrilete cosmico Domenica Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI Roma Bam Bam Twist Solo noi Come me 1969 Pessima (Piano & voce) Marilù Cadillac Latte+ Penelope La bella e la bestia 16 marzo Rolls Royce

ACHILLE LAURO A ROMA, COME ARRIVARE

Chi desidera recarsi al concerto in metropolitana, può prendere la Metro A fino alla fermata di Cinecittà e poi l’autobus numero 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova. Oppure prendere la Metro A fino Stazione Colli Albani e successivamente l’autobus numero 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. Per chi si muove in autobus, invece, la fermata più vicina, Capannelle – Appia nuova, è distante 100 metri dall’ingresso principale. Gli bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664: L.go Colli Albani, Cosoletolinea 654: Lagonegro e Cinecittàlinea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto. Chi invece arriverà in auto l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Se si arriva dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l’uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

ACHILLE LAURO, IL TOUR

“Dopo due anni di silenzio live, torniamo con un imponente spettacolo, che vedrà l’unione tra la mia band Rock’N Roll” aveva raccontato Achille Lauro parlando del suo tour, rivelando anche la presenza di un’orchestra dal vivo. “Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa”. Ecco le altre date del tour di Achille Lauro:

14 luglio Taormina – Teatro Antico

17 luglio Matera – Cava del Sole Arena

18 luglio Napoli – Arena Flegrea

21 luglio Siena – Fortezza Medicea

23 luglio Cattolica – Arena della Regina

5 agosto Roccella Jonica – Teatro al Castello

7 agosto Lecce – Pala Live

26 agosto Osimo – Piazza Boccolino

27 agosto Gubbio – Gubbio Doc Arena

4 settembre Prato – Piazza Duomo

12 settembre Pisa – Piazza dei Cavalieri