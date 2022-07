Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti bloccata al concerto da un buttafuori

Disavventura per la moglie di Jovanotti durante l’ultimo Jova Beach Party. Ecco cosa è successo a Marina di Ravenna

Anche quando la rabbia sale, il segreto è reagire con ironia. Lo sa bene Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, che è stata respinta all’ingresso dell’ultimo concerto tenuto da suo marito a Marina di Ravenna. A raccontarlo è stata proprio la donna, che dai social ha reso nota la sua disavventura non senza un tocco di ironia, data l’assurdità di quanto vissuto. Una documentazione del tutto involontaria, però, visto che Francesca Valiani era intenta a riprendere il movimento e il mondo che si nasconde dietro il palco di ogni evento del Jova Beach Party.

COSA È SUCCESSO A MARINA DI RAVENNA

Com’è abituata a fare da anni, Francesca Valiani stava mostrando l’incredibile opera nel backstage del Jova Beach Party. Proprio in quel momento, le si è avvicinato un uomo della sicurezza che l’ha invitata a lasciare il dietro le quinte, chiedendole di indietreggiare perché non autorizzata a stare in quella parte della mega organizzazione. Inevitabile, per Francesca Valiani, scoppiare a ridere fragorosamente. “Ma sono la moglie di Lorenzo”, ha detto la donna davanti allo smarrimento della guardia. Per permettere l’accesso all’area palco a Francesca Valiani, è stato necessario che intervenisse un terzo uomo dell’organizzazione che confermasse la sua versione. A quel punto la donna ha potuto circolare liberamente anche nel backstage, senza incorrere in ulteriori contrattempi.

ECCO PERCHÉ LA MOGLIE DI JOVANOTTI È STATA BLOCCATA

Dopo aver ricevuto le scuse dell’uomo della sicurezza che le aveva impedito l’accesso al backstage, è stata la stessa Francesca Valiani a scusarsi con il bodyguard, che si era limitato a svolgere correttamente il suo lavoro. Infatti, com’è noto, per accedere a determinate zone di concerti o eventi, è necessario indossare un pass al collo che indichi le aree per le quali si è autorizzati. Ovviamente, la moglie di Jovanotti è in possesso dei pass all area ma in quel momento non lo indossava al collo e, quindi, non era visibile per la guardia che, giustamente, ha impedito il suo ingresso.