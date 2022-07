“Isola dei Famosi”, Vladimir Luxuria critica Marialaura: “Ci ha provato con tutti”

L’opinionista del reality show di Canale 5 svela cosa pensa di alcuni ex naufraghi

A poche settimane dalla fine dell'”Isola dei Famosi“, Vladimir Luxuria (in foto) si è lasciata andare a un piccolo sfogo su alcuni dei naufraghi che hanno avuto maggior peso nell’ultima edizione del reality.L’opinionista ha usato parole molte dure nei confronti di Marialaura De Vitis, Luca Daffré e Lory Del Santo. Sull’ex fidanzata di Paolo Brosio ha detto: “Ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo, passando da Alessandro a Luca, ci ha provato con tutti“.

Secondo Luxuria, lo scopo di Marialaura è sempre stato uno sin dal suo sbarco in Honduras. “L’obiettivo era chiaro e dichiarato: vincere l”Isola’ – ha spiegato a Novella 2000 -. Niente da fare in nessuno dei fronti”. Per quanto riguarda uno dei possibili amori della De Vitis, Luca Daffré, Vladimir ha dichiarato: “L”Isola’ ha fatto capire che le storie costruite a tavolino non funzionano. Ci ha provato, ma il giochino gli si è rotto in mano. Strategia sbagliata”.

L’ultima stoccata è per Lory Del Santo, che si sarebbe sentita denigrata dall’opinionista. “Il mio lavoro prevedeva sia commenti negativi che positivi per tutti i personaggi presenti nel reality – ha replicato Luxuria -. Nel caso di Lory non mi piaceva il fatto che ordiva alle spalle degli altri naufraghi. Questo non vuol dire denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva ha fatto delle cose che non mi sono piaciute”.